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    Cámara de Diputados aprueba realizar interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna

    Las consultas al ministro de Relaciones Exteriores se realizarán el próximo 28 de septiembre, posterior a su viaje con el Presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de la ONU.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    La Cámara de Diputados aprobó la mañana de este martes realizar una interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna.

    La iniciativa encabezada por la oposición tras las últimas polémicas entre Chile y Argentina por la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, además de las dudas de los parlamentarios respecto a la relación del gobierno con Estados Unidos y Argentina, fue aprobada por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

    Con ello, la acción solicitada por 59 parlamentarios será realizada el próximo lunes 28 de septiembre, posterior al viaje que sostendrá el canciller junto al Presidente José Antonio Kast para participar en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

    La interpelación fue ingresada el lunes en la tarde por un grupo de diputados opositores encabezados por Nelson Venegas (PS).

    Sobre esta acción, enfatizó que “este no es un acto contra el gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en defensa de Chile en el mes de la patria”.

    Previamente, el mismo diputado señaló que desde el Ejecutivo, por medio del ministro Segpres José García Ruminot, le habían solicitado no ingresar la solicitud para no perjudicar el viaje a la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, tras confirmarse que se realizaría el próximo 28 de septiembre, no existiría tope de fechas.

    Más temprano el mismo lunes, en entrevista con radio ADN, el Presidente Kast defendió la labor de Pérez. “Tenemos un gran canciller, y en eso yo valoro el trabajo que ha realizado”, planteó.

    Los 13 temas que se abordarán en el cuestionario

    Según la petición para realizar la interpelación al canciller, el cuestionario estará centrado en trece materias concretas.

    El primero de ellos será respecto al Estrecho de Magallanes, la vigencia del polémico Decreto 457/2021 y las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno y la senadora Patricia Bullrich.

    Otro punto será las declaraciones del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik sobre la comunidad palestina en el país.

    También se le consultará al canciller Pérez respecto a la próximo elección para la Secretaría General de la ONU y las razones del Ejecutivo para retirar su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet.

    En el cuarto punto buscará abordar los aranceles de Estados Unidos sobre Chile y los resultados de la negociación bilateral con este país respecto al arancel de 12,5%.

    En quinto punto se incluye la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados. Se espera entregue los fundamentos de esta determinación tras 55 años de participación.

    La sexta materia será la estrategia de política económica y de inversión en materia de minerales críticos y tierras raras.

    Tras ello se incluye la situación de las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina. En este apartado se incluyen las implicancias de la declaración conjunta del 3 de septiembre pasado y las consecuencias para Chile de las declaraciones de Javier Milei esa misma jornada en cadena nacional en su país.

    En octavo punto se le consultará a Pérez la calidad en la que Chile participa en el Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles.

    Luego se le preguntará por eventuales costos de la realización en Chile del V Encuentro del Foro Madrid.

    Vinculado a esto último, también le preguntarán al canciller por la intervención del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en este foro. En la instancia señaló que Chile estaba aplicando actualmente la “Doctrina Donroe” y que bajo la administración del Presidente José Antonio Kast resultaba “más fácil de implementar”.

    En el undécimo punto se le inquirirá respecto a cambios de posición de Chile en organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (NU).

    Luego se incluye también una consulta sobre la designación de embajadores y criterios para nombramientos diplomáticos por parte del Ejecutivo.

    Finalmente, le preguntarán sobre funcionarios diplomáticos que hicieron contracampaña a Michelle Bachelet en su carrera a la ONU. Esto último, referido a una carta del Instituto Libertad suscrita por Raúl Sanhueza, Cristián Jara y Francisco Devia .

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaInterpelaciónCancillerCámara de DiputadosNelson Venegas

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