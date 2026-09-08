Ministro del Trabajo anuncia que ya firmó el reglamento de la Ley Karin

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció esta mañana que firmó el reglamento de la Ley Karin y que ahora solo falta la rúbrica del presidente de la República, José Antonio Kast para ser enviado a la Contraloria.

El secretario de Estado dijo que esto es necesario para poder “ordenar” la iniciativa y que las investigaciones y la ley sean efectivas. “No podemos demorarnos diez meses, por ejemplo, en resolver una investigación”, dijo Rau en conversación con T13Radio.

Cabe recordar que el debate en torno al reglamento de la Ley Karin (Ley 21.643 contra el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo) se centra principalmente en la necesidad de perfeccionar la normativa ante la masiva sobrecarga de denuncias recibidas por la Dirección del Trabajo (DT) y los departamentos de recursos humanos.

El ministro del Trabajo aseguró que la reglamentación no debilita los alcances de la Ley y que “básicamente” tiene como objetivo ordenar las denuncias ya que no todas van por el mismo canal que la iniciativa.

“Hemos visto los datos de la Dirección del Trabajo, que es una gran mayoría que no tienen que ver (con Ley Karin), y entran por el mismo canal, entonces lo que hacen es atochar el sistema; y, como dice en la justicia, que cuando tarda no es justicia, entonces nosotros tenemos que hacer una implementación efectiva”, sostuvo la autoridad.

Tomás Rau hizo estas declaraciones en el marco de los esfuerzos del gobierno y su cartera en particular por levantar el mercado laboral, el cual ha profundizado su caída en los últimos meses, con tasas de desempleo por encima del 9% y un nivel de desocupación que se acerca al millón de personas.

En ese contexto, Rau destacó que el Ejecutivo ya empezó a pagar en septiembre los subsidios al empleo que son $ 25.000 millones, 25.000 puestos de trabajo, que se suman a otros 25.000 en modo empleo

“En lo más estructural, que es algo que tenemos que hacernos cargo, estamos avanzando en distintas medidas de adaptabilidad laboral. Está el proyecto Sala Cuna, que se vota hoy en Sala, que ha tardado, ha demorado”, afirmó Rau, quien comentó que ya aprobaron 11 artículos.