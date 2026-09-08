Accionistas de Grupo Patio aprueban aumento de capital por US$57 millones

Los accionistas de Grupo Patio aprobaron el aumento de capital de US$57 millones (1,3 millones de UF) propuesto por el directorio de la compañía.

En comunicado la empresa controlada por las familias Lería, Elberg, las hermanas Luksic y Guillermo Harding señaló que, en el corto plazo, los recursos obtenidos serán destinados a la construcción de nuevos proyectos y ampliaciones de activos tipo outlets, además de diversas ampliaciones de centros comerciales vecinales y activos industriales que actualmente opera la compañía en Chile y Perú.

Esto, junto con avanzar en la construcción de cuatro centros comerciales vecinales en España.

“Este aumento de capital refleja de manera clara el respaldo de los accionistas de Grupo Patio en el plan estratégico de desarrollo y crecimiento que hemos definido al 2030, con foco en activos comerciales e industriales, que es lo que mejor sabemos hacer y donde tenemos mayores ventajas competitivas, y donde podemos optimizar la gestión y generar valor sostenible para nuestros inversionistas”, dijo Jaime Munita, gerente general de Grupo Patio.

En ese contexto, destacó el aumento de 24% en superficie arrendable que ha logrado la compañía desde diciembre de 2024.

Este nuevo aporte de capital se suma a los más de US$160 millones aportados entre los años 2023 y 2025, como parte de la estrategia de crecimiento y equilibrio financiero iniciada el año pasado, dijo la compañía.

Grupo Patio gestiona activos inmobiliarios en Chile, Perú y España. Opera a través de las unidades de negocio Comercial, Industrial y Oficinas, con un total de 120 activos en operación, entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos. En Perú está presente en las regiones de Ica, Lima, Huacho y Piura.