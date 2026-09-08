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    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    La encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup reportaron un Índice Neto de Empleo, NEO, de 15% para el período comprendido entre octubre y diciembre. El resultado representa un avance de tres puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre de 2026, pero permanece seis puntos por debajo del mismo período de 2025.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    TRABAJADOR, TRABAJO, EMPLEO

    Pese a que el mercado laboral sigue débil, hay distintas señales que apunta a que lo peor podría estar quedando atrás. La primera fue que los despidos por necesidad de la empresa cayeron enero y junio 4,2% en términos anuales, totalizando 242.822. A ese antecedente se agrega el índice de avisos laborales del Banco Central, que, si bien cayó 1% en agosto, se trata de su contracción desde octubre de 2025, es decir, en 10 meses.

    Y ahora una encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup muestra también una leve mejoría en las intenciones de contratación.

    Los empleadores del país reportan un Índice Neto de Empleo, NEO, de 15% para el período comprendido entre octubre y diciembre. El resultado representa un avance de tres puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre de 2026, pero permanece seis puntos por debajo del mismo período de 2025.

    De acuerdo a este análisis, la medición anticipa una recuperación gradual y selectiva, consistente con una economía que mantiene perspectivas de expansión acotadas y cuya actividad presenta diferencias relevantes entre sectores y territorios.

    “El aumento de tres puntos porcentuales es una señal favorable y coherente con un escenario de crecimiento moderado para el país. Las empresas están recuperando gradualmente su disposición a contratar, pero lo hacen de manera selectiva, priorizando los sectores y territorios donde observan mejores perspectivas de actividad”, señala Jorge Gamero, director regional de ManpowerGroup Chile-Perú y director de Experis para Latinoamérica.

    06 Mayo 2025 Construccion , Trabajadores, empleo, cemento. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En este contexto, el ejecutivo añade que “todavía no podemos hablar de una recuperación generalizada del mercado laboral. El desafío es que este mayor optimismo se sostenga, se extienda a otras industrias y se traduzca efectivamente en nuevos empleos formales”.

    Gamero menciona que las expectativas de empleo permiten observar cómo las empresas anticipan la evolución de la demanda, la inversión y la actividad económica. “En esta medición, la mejora trimestral del indicador convive con un escenario de cautela, marcado por presiones de costos, incertidumbre y transformaciones tecnológicas que están modificando tanto los perfiles requeridos como los procesos de contratación”, puntualiza.

    Comparación trimestral

    Pese al avance trimestral, Chile continúa por debajo de la mayoría de los mercados latinoamericanos incluidos en la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

    Con este índice en 15%, el país presenta la segunda expectativa de contratación más baja entre los nueve mercados de América Latina considerados en la medición, superando únicamente a Argentina, que registra un 14%. “Los empleadores más optimistas de la región se encuentran en Brasil, con un índice de 53%, seguido por Panamá, con 49%; México, con 41%; y Perú, con 40%”, puntualizan.

    “Los resultados muestran que el mercado laboral chileno podría cerrar 2026 con perspectivas más favorables que las observadas durante el tercer trimestre. La evolución del indicador es consistente con un escenario de crecimiento moderado, en el que la actividad y la demanda de trabajadores avanzan a distintas velocidades según el sector y la región”, destaca el ejecutivo.

    No obstante, enfatizan que “la mejora todavía no es suficiente para configurar una recuperación amplia y homogénea. Su consolidación dependerá de que el mayor optimismo de los empleadores se transforme en contrataciones efectivas, que el dinamismo se extienda a un mayor número de actividades y que las organizaciones puedan acceder a las habilidades necesarias para concretar sus planes de crecimiento”.

    Más sobre:EmpleoMercado laboralOfertas laborales

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