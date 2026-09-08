A qué hora y dónde ver a Porto vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este martes arranca la primera fecha de la Champions League, donde Porto recibe al Manchester City.

El conjunto de Portugal deberá aprovechar la localía, mientras que los Ciudadanos intentarán hacer lo propio para asegurar su continuidad en la máxima cita del fútbol europeo.

Cuándo juega Porto vs. Manchester City

El partido de Porto contra el Manchester City es este martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio do Dragão de Portugal.

Dónde ver a Porto vs. Manchester City

El partido de Porto contra Manchester City se transmite en el canal ESPN5 .

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