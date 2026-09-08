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    Ataques de los hutíes contra Arabia Saudita provocan incendios en instalaciones petroleras y dejan 73 heridos

    El petróleo Brent se elevó hasta rozar la barrera de los 100 dólares mientras las tensiones en Medio Oriente continúan elevándose con nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos en territorio de Arabia Saudita.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Una imagen difundida el martes por las fuerzas hutíes supuestamente muestra un ataque con misiles contra camiones que transportaban equipo militar desde Arabia Saudita al campamento militar de Al-Wadiah en Yemen.

    El grupo rebelde de los hutíes, respaldado por Irán, lanzó el martes una oleada de ataques contra Arabia Saudita, hiriendo a más de 70 personas e incendiando instalaciones petroleras y de servicios públicos en el reino, según informaron las autoridades.

    El ataque representó una importante escalada en la reanudación de los combates entre un aliado clave de Estados Unidos y el grupo afín a Irán. Además, amenazó con desestabilizar aún más una región azotada por casi tres años de guerra y asestar un nuevo golpe a la economía mundial.

    De hecho, el petróleo Brent, de referencia en Europa, se elevó hasta rozar la barrera de los 100 dólares mientras las tensiones en Medio Oriente continúan elevándose con nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos en territorio de Arabia Saudita, que han dejado al menos 73 heridos, en respuesta a la muerte de al menos siete personas por bombardeos de la coalición liderada por Riad.

    Las tensiones han escalado entre los hutíes de Yemen y las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita -alianza internacional creada para proteger el mar Rojo ante los ataques hutíes- con intercambios de bombardeos que mantienen en alerta al comercio internacional.

    Semanas de enfrentamientos han intensificado la presión sobre las limitadas reservas mundiales de petróleo, ya que los hutíes atacan una ruta marítima que Arabia Saudita ha utilizado para transportar petróleo a los mercados mundiales, mientras que el estrecho de Ormuz se encuentra bloqueado debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Los ataques del martes alcanzaron instalaciones petroleras sauditas conectadas con la ruta alternativa, el estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima estratégica frente al extremo sur de la península arábiga que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

    Los ataques perpetrados la madrugada del martes tuvieron como objetivo instalaciones civiles y económicas en las ciudades sauditas de Abha, Jazan, Najran y Khamis Mushait, según informó el general de división Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita que lucha en Yemen.

    Al-Malki indicó que los ataques dejaron 73 heridos, entre ellos mujeres y niños.

    Los ataques provocaron incendios en varias instalaciones petroleras y de servicios públicos en la región sur de Arabia Saudita, según informó el Ministerio de Energía del reino. Las operaciones en dichas instalaciones fueron suspendidas temporalmente.

    La región sur alberga importantes instalaciones petroleras, incluida una refinería de petróleo en Jazan con una capacidad de 400.000 barriles diarios, una de las más grandes de Arabia Saudita. Los hutíes ya habían atacado el aeropuerto de Abha.

    El ministerio indicó que los bomberos combatían los incendios el martes por la mañana.

    Al-Malki calificó los ataques como una “grave escalada” y prometió represalias.

    Ataque a prisión

    En una declaración en video pregrabada, el general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes, afirmó que dispararon decenas de misiles balísticos y drones contra instalaciones petroleras y económicas, así como contra una base aérea en el sur de Arabia Saudita.

    Indicó que atacaron la ciudad de Jazan, centro de industrias primarias y derivadas, un importante polo industrial y logístico en la costa sudoccidental saudita del Mar Rojo. Los rebeldes también atacaron las instalaciones de Aramco en Najran y Abha, así como la base aérea Rey Khalid en Khamis Mushait.

    Saree culpó a Arabia Saudita de la escalada, advirtiendo que “toda agresión contra nuestro país y nuestro pueblo recibirá una respuesta firme”.

    Los ataques se produjeron horas después de que los rebeldes culparan a Arabia Saudita de un ataque aéreo contra una prisión en la provincia norteña de Jawf, en Yemen. Al menos siete personas, entre ellas un niño, murieron y otras siete resultaron heridas.

    Más sobre:Arabia SauditaHutíesYemenInstalaciones petrolerasIránPetróleo BrentOrmuzJazanMundo

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