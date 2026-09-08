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    En medio de las Fiestas Patrias: así se jugará el fútbol en los Juegos Odesur con la Roja Sub 20 que complica a Colo Colo

    Ambas selecciones competirán por las medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, que se inauguran este sábado 12 de septiembre. En el caso del torneo de las damas, contempla solo cuatro selecciones participantes.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja Sub 20 femenina y masculina competirá en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Carlos Parra - FFCh

    El próximo sábado 12 de septiembre comienzan los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, también conocidos como los Juegos Odesur. Se trata del megaevento deportivo más importante del Cono Sur, que anteceden a los Juegos Panamericanos. Chile es uno de los 15 países participantes de la cita, en la cual más de 4.000 atletas estarán distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas. En el caso específico del Team Chile, competirá con más de 500 representantes en 40 deportes. Uno de ellos es el fútbol.

    Tanto en la categoría masculina como femenina, la Roja estará en la disputa por las medallas. Luego del sorteo de los deportes colectivos, quedaron definidos los rivales y el calendario de ambas selecciones nacionales, en una competencia que se jugará en medio de las Fiestas Patrias. Cabe hacer el alcance de que se tratan de elencos juveniles, particularmente Sub 20.

    El campeonato de los varones contará con la presencia de ocho selecciones, que fueron divididas en dos grupos. El combinado nacional quedó en la zona A junto a Colombia, Perú y Panamá. Mientras que el grupo B tiene a Paraguay, Argentina, Uruguay y Venezuela. El fútbol masculino tendrá como sede principal el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, donde es local Newell’s Old Boys.

    El estreno de la Roja Sub 20 será el miércoles 16 de septiembre, a las 14.00 horas, enfrentando a Panamá. El siguiente partido será el viernes 18 de septiembre, contra Perú (14.00 horas). El cierre de grupo será el domingo 20, ante Colombia (10.00 horas). Chile obtuvo medalla de oro en una ocasión. Sucedió en Cochabamba 2018, cuando la Roja superó a Uruguay en tiempo suplementario, gracias a un gol de Diego Valencia.

    En el más reciente microciclo, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, estaban futbolistas con presencia en Primera como Martín Jiménez (Audax), Francisco Daza (UC), Ian Alegría (Palestino), Yastin Cuevas (Colo Colo) y Martín Mundaca (Coquimbo). Los Sub 20 de Wanderers no están contemplados, porque en la misma semana disputarán la Copa Intercontinental ante el Real Madrid, en España.

    El certamen, sin embargo, parece ser un dolor de cabeza para el Cacique. Gabriel Maureira, el arquero que disputa la titularidad con Vozinha, está considerado y viajará este domingo junto a la delegación. El africano, en tanto, será considerado para los amistoso de Cabo Verde para la fecha FIFA. Frente a tal escenario, Fernando Ortiz tendrá que recurrir a Eduardo Villanueva o apostar al regreso de Fernando De Paul, quien viene saliendo de una grave lesión.

    Foto: Carlos Parra - FFCh.

    Torneo femenino: solo cuatro participantes

    El fútbol femenino de los Odesur 2026 contará con una cantidad reducida de participantes. Apenas serán cuatro selecciones. Además de Chile estarán Venezuela, Paraguay y Uruguay. Esto sucede porque Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador jugarán el Mundial Sub 20, en Polonia (entre el 5 y el 27 de este mes).

    Con cuatro elencos, el torneo del balompié de las damas solo contempla una zona, donde jugarán todas contra todas. Las dos selecciones que terminen con más puntos irán por la medalla de oro. Las otras dos disputarán el bronce. El fútbol femenino se desarrollará en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

    La Roja Sub 20 debutará el miércoles 16 de septiembre ante Uruguay (14.00 horas). Luego, el viernes 18 de septiembre, el elenco nacional enfrentará a Venezuela (10.00 horas). El cierre de esta primera ronda será el domingo 20 de septiembre, ante Paraguay (14.00 horas). La escuadra nacional está comandada por Luis Mena, el técnico de la adulta, y está en plena preparación con microciclos.

    Precisamente, en el marco de esa preparación, la Selección tendrá un par de amistosos contra Uruguay. Los días 8 y 10 de septiembre, las chilenas enfrentarán a las charrúas en el CAR José Sulantay. Entre las principales cartas nacionales están Oriana Cristancho (U. de Chile), Anaís Álvarez (Colo Colo), Antonella Martínez (Everton), Pamela Cabezas López y Vaitiare Pardo (ambas de la UC).

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