    Mundialista y destacado por Caszely: quién es Yastin Cuevas, el juvenil que salió al rescate de Colo Colo ante Everton

    El delantero, quien todavía no llega a la mayoría de edad, hizo su primer gol como profesional para que el Cacique destrabara el partido contra los ruleteros. Llegó a los 11 años a Pedreros y cuenta con el aval del máximo ídolo albo. En 2025, jugó la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Yastin Cuevas, el juvenil que salió al rescate de Colo Colo ante Everton. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Se jugaba el tiempo añadido del partido entre Colo Colo y Everton, en el estadio Monumental. El Cacique no tenía ideas a la hora de destrabar el partido. Hasta que en una pelota detenida, se hizo la luz en la noche de Pedreros. Aprovechando una salida a medias de Ignacio González, Yastin Cuevas metió un cabezazo y abrió el marcador. Con 17 años, el 30 de los albos se erigió en el inesperado héroe de la jornada, dándole oxígeno al técnico Fernando Ortiz.

    Visiblemente emocionado, habló con la transmisión oficial. “El triunfo fue compañerismo, garra, hasta el final. ¿El gol? Gracias a Dios, primeramente. Siempre lo soñé, desde chico. Muy feliz, muy feliz”, comentó. “Fue un partido muy cerrado, para ambas partes. Pero lo supimos sacar adelante como equipo y con huevos”, agregó el canterano albo.

    En la misma instancia, también dio cuenta de parte de su historia. “Yo llegué a Colo Colo a los 11 años. Me trajo mi abuelo, que me cuida siempre. Esto es para él y para mi familia, que siempre me apoyaron”, declaró Cuevas.

    El entrenador también tuvo palabras para resaltar la labor del juvenil. “Qué mejor que un joven de la casa abriera el marcador. Es muy satisfactorio para todos el trabajo que estamos haciendo”, dijo Fernando Ortiz tras el encuentro. Fue la segunda presentación de Yastin Cuevas en la Liga de Primera 2026. También ingresó en el segundo tiempo contra Limache y dejó buenas sensaciones, creándose ocasiones de gol, cuando el partido ya era favorable para los tomateros.

    La historia de Yastin Cuevas

    Yastin Jesús Cuevas Morales es categoría 2008. El próximo 29 de marzo cumplirá la mayoría de edad. Formado en las inferiores de Colo Colo, ha destacado en todas las divisiones, hasta que dio el salto al plantel de honor. Fue uno de los “rookies” en la delegación que hizo este año la pretemporada en Uruguay.

    Sus condiciones han generado que un ícono de la institución como Carlos Caszely lo haya resaltado. “Antes de cualquier cosa, en Colo Colo está Yastin Cuevas. A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9, no es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años, por eso te digo”, dijo recientemente el Rey del Metro Cuadrado.

    “Para mí, en vez de empezar a buscar cualquier tronco, poner a ese cabro no cambia nada. Debería ser un gran jugador a futuro si es que sigue creciendo. Este chico lleva 10 años con la camiseta de Colo Colo, sabe lo que es la camiseta. Denle la oportunidad, pero no lo maten al primer partido”, agregó el ídolo albo.

    Este delantero también ha construido un camino en las selecciones chilenas juveniles. Formó parte de la Roja Sub 15 que compitió en el Sudamericano de Bolivia, en 2024, donde Chile acabó en la cuarta posición. Ese plantel sería la base del equipo que jugó el Mundial Sub 17 al año siguiente. Entre marzo y abril de 2025 se disputó el Sudamericano Sub 17 en Colombia y Cuevas fue uno de los valores que más llamó la atención en el equipo de Sebastián Miranda. Jugó seis partidos e hizo dos goles.

    La Selección clasificó a la Copa del Mundo de Qatar y el colocolino participó en los tres juegos de la fase grupal. No convirtió, pero registró una asistencia en la victoria chilena sobre Canadá (11 de noviembre).

