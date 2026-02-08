SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton

    Sufriendo, el Cacique consiguió su primer triunfo oficial del año. Con goles en el tiempo añadido, venció a un mezquino cuadro ruletero por 2-0. El juvenil Yastin Cuevas fue clave para destrabar un duelo complejo. Luego, Javier Correa cerró el resultado.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Yastin Cuevas abrió la cuenta para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Recién va la segunda fecha de la Liga de Primera y Fernando Ortiz ya porta una pesada mochila. El fallido estreno en el torneo ante Deportes Limache, hace una semana, fue el disparador de las inquietudes respecto al funcionamiento de Colo Colo, considerando que el DT argentino llegó en septiembre y que le ha costado dar con la tecla justa para que el Cacique sea convincente. Ante Everton (otro con urgencia de tranquilidad), como local, era la ocasión para cambiar la cara. Ganó, más no convenció. En los descuentos logró abrir el partido, para vencer 2-0.

    Tanto colocolinos como ruleteros se vieron mal en la jornada inaugural del campeonato. En esa dirección, sus entrenadores movieron el tablero. En el caso de Ortiz, hizo cuatro cambios. Reemplazó a los laterales: Jeyson Rojas por Matías Fernández, y Diego Ulloa por Erick Wiemberg. Además, entraron Claudio Aquino y Javier Correa. Con todo esto, el DT dispuso de otro dibujo: 4-4-2, con rombo en el medio y doble 9. “Somos conscientes de tratar de cambiar esa imagen (ante Limache)”, dijo el ex DT del América, en la previa.

    Javier Torrente también está en el paredón, pese a haber logrado mantener la categoría en 2025. Hizo seis modificaciones. Eso sí, un aspecto le pena a los oro y cielo: la falta de gol.

    Más allá de los cambios practicados, a Colo Colo le cuesta fluir. Los pasajes más destacados de su juego son, valga la redundancia, pasajeros. Con Vidal en el eje y Méndez con Alarcón como interiores, puso de entrada a Aquino en su posición natural, detrás de los arietes. Everton le igualó el esquema, aunque con una postura de jugar en contragolpe.

    Durante los 45′ iniciales, el famoso y solicitado doble 9 no fue asistido con regularidad. Muy centralizados. El Cacique tuvo dificultades a la hora de progresar en la cancha. No causaba sorpresas en ofensiva. Todo esto, en el contexto de un duelo disputado, pero carente de claridades (y calidades). De a poco, la visita se fue envalentonando. No obstante, no aprovechaba las contras.

    La más clara de los albos fue en los 33′. Lo tuvo Correa, de cara al marco, tras una gran acción de Aquino. El ex Vélez pecó de excesiva generosidad. Perfectamente podía finalizar él, ante Nacho González. Ya en el tiempo añadido, el local tuvo otra, con un remate del propio Aquino que desvía el portero viñamarino y da en el travesaño.

    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En el complemento, Colo Colo mostró una intención de ir hacia adelante. Lo que le faltó era claridad en los metros finales, en el minuto de la finalización. Da la impresión, a estas alturas concreta por el tiempo que lleva el entrenador, de que Ortiz sigue buscando la idea. ¿Cómo quiere jugar? Everton asumió menos riesgos. Cedió el manejo de la pelota. Como que se empezó a conformar temprano con el punto.

    En los 55′, el local llegó al gol gracias a un remate de Méndez. Sin embargo, fue anulado por fuera de juego de Correa, arrancando la secuencia. El reloj avanzaba y Colo Colo no encontraba la llave del partido. A 20′ del epílogo, Ortiz agita el avispero. En rigor, volvió al formato del debut. Entraron Marchant y Hernández (saliendo Vidal y Romero), para volver a jugar con punteros y un centrodelantero (Correa).

    El resultado indicaba que el juego estaba abierto. Podía pasar cualquier cosa. Una jugada de balón detenido acabó siendo el abrelatas. Con 17 años, Yastin Cuevas tuvo su gran noche. Anotó el gol que puso el 1-0, en el tiempo añadido. Metió un cabezazo por el segundo poste, ante una salida en falso de Nacho González. El 1 reclamó presunta carga de Sosa. Luego, casi en el minuto final, Correa puso el 2-0 cerrando un contragolpe.

    Un canterano salió al rescate del Cacique y de su entrenador. Pese al resultado y el desahogo, Fernando Ortiz todavía no cuaja.

    Ficha del partido

    Colo Colo: F. De Paul; J. Rojas, J. Villagra, J. Sosa, D. Ulloa; F. Méndez, A. Vidal (70′, L. Hernández), T. Alarcón (61′, A. Madrid); C. Aquino (79′, Y. Cuevas); J. Correa y M. Romero (70′, F. Marchant). DT: F. Ortiz.

    Everton: I. González; V. Vega (75′, M. Guzmán), R. González, V. Vidal, V. Fernández; C. Barrera, J. Moya, N. Baeza (57’, D. Villalpando); A. Medina (57’, E. Ramos); J. Alfaro (70’, B. Navarro) y C. Palacios (74′, B. Martínez). DT: J. Torrente.

    Goles: 1-0, 90′+1, Cuevas, cabezazo tras un tiro de esquina; 2-0, 90′+9, Correa, finalizando un contragolpe.

    Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Aquino (CC); Vega, Alfaro, Moya, Ramos (E). En los 90′+3, expulsa a Barrera (E) con roja directa.

    Estadio Monumental. Asistieron 24.934 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

