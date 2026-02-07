Cambio de esquema en el ataque: la formación que prepara Fernando Ortiz en la prueba de fuego de Colo Colo ante Everton

Colo Colo tiene un importante desafío este sábado por la noche. Tras caer de forma inapelable ante Deportes Limache en la jornada de estreno, el Cacique debe reponerse si es que quiere enmendar el rumbo en la Liga de Primera.

Fernando Ortiz lo tiene más que claro. El entrenador argentino ha sido fuertemente cuestionado en los últimos días por el mal funcionamiento en cancha, situación que ha puesto su futuro en tela de juicio. Por este motivo, el estratega prepara un cambio de esquema para su gran prueba de fuego en el estadio Monumental, a las 20:30 horas, frente a Everton de Viña del Mar.

Para medirse a los ruleteros, Ortiz cambiará su tradicional 4-3-3 para dar paso a un 4-1-2-1-2, con un rombo en el centro del campo y la presencia de un doble ‘9′ en la ofensiva. Esta modificación se da, en gran parte, a raíz de la inclusión de Claudio Aquino como enganche y la añadidura de Javier Correa como acompañante de Maximiliano Romero.

Pero esas no son todas las novedades que mostrará el transandino en el choque contra los viñamarinos. También cambiará los nombres en la zaga, pues Matías Fernández saldrá de la banda derecha y Erick Wiemberg hará lo propio por la izquierda. En sus reemplazos, ingresan Jeyson Rojas y Diego Ulloa, respectivamente.

En ese marco, con las mencionadas modificaciones en el dibujo táctico, se espera que Colo Colo salte a la cancha de Macul con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero en la delantera. No tendrán juveniles en cancha, ya que Francisco Marchant y Leandro Hernández, quienes fueron titulares en el duelo con Limache, estarán en el banquillo en esta ocasión.

Colo Colo se enfrentará a Everton en la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. Foto: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

La historia alba le pone presión a Ortiz

La necesidad de obtener un resultado favorable se hace imperiosa en la tienda alba. Y es que Fernando Ortiz no tiene asegurada su continuidad, principalmente, por la seguidilla de derrotas que arrastran desde el Torneo Nacional pasado y la pretemporada en Uruguay.

Contabilizando lo hecho en 2025 y en los partidos de preparación de este verano, el Cacique acumula nueve partidos sin ganar en los 90 minutos: derrotas frente a Cobresal y Audax Italiano por la Liga de Primera anterior, empates y caídas en la Serie Río de La Plata y amistosos a puertas cerradas, y el tropiezo en el debut contra los tomateros.

Ante esta crisis, la historia colocolina se ha manifestado y le ha dado un ultimátum al entrenador argentino. “Recién es el primer partido, pero con lo que mostró a fines del año pasado y en la pretemporada, para mí, la continuidad de Ortiz está en duda. Limache no te puede hacer tres goles en media hora. Yo soy amigo de los procesos, pero el entrenador que viene acá tiene que venir a ganar sí o sí. No viene hacer experimentos. No los hizo el Real Madrid con Xabi Alonso. Si no rinde, se tiene que ir”, dijo Leonardo Véliz en entrevista con El Deportivo.

Eddio Inostroza, dos veces campeón como jugador con los albos y ayudante de Mirko Jozic en el ciclo que incluyó el título de la Copa Libertadores en 1991, esgrime una postura similar. "Qué se va a comentar más allá de lo que se vio. Muestra el estado en que sigue. No hay una renovación, nada nuevo. Algunos nombres, pero no categoría. La señal que debió haber dado tendría que ser positiva. No es que haya tenido dos días para imponer una idea de juego. No la hay. Eso de vamos a tratar de hacer lo mejor posible no cuadra. Ha estado mal. No sé si podrá cambiar esta cosa”, sentencia.