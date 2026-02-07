SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cambio de esquema en el ataque: la formación que prepara Fernando Ortiz en la prueba de fuego de Colo Colo ante Everton

    El futuro del entrenador del Cacique está en tela de juicio. Por ello, el argentino modificó la pizarra con la intención de sumar tres puntos claves frente a los ruleteros.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Colo Colo se alista para recibir a Everton en el estadio Monumental ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo tiene un importante desafío este sábado por la noche. Tras caer de forma inapelable ante Deportes Limache en la jornada de estreno, el Cacique debe reponerse si es que quiere enmendar el rumbo en la Liga de Primera.

    Fernando Ortiz lo tiene más que claro. El entrenador argentino ha sido fuertemente cuestionado en los últimos días por el mal funcionamiento en cancha, situación que ha puesto su futuro en tela de juicio. Por este motivo, el estratega prepara un cambio de esquema para su gran prueba de fuego en el estadio Monumental, a las 20:30 horas, frente a Everton de Viña del Mar.

    Para medirse a los ruleteros, Ortiz cambiará su tradicional 4-3-3 para dar paso a un 4-1-2-1-2, con un rombo en el centro del campo y la presencia de un doble ‘9′ en la ofensiva. Esta modificación se da, en gran parte, a raíz de la inclusión de Claudio Aquino como enganche y la añadidura de Javier Correa como acompañante de Maximiliano Romero.

    Pero esas no son todas las novedades que mostrará el transandino en el choque contra los viñamarinos. También cambiará los nombres en la zaga, pues Matías Fernández saldrá de la banda derecha y Erick Wiemberg hará lo propio por la izquierda. En sus reemplazos, ingresan Jeyson Rojas y Diego Ulloa, respectivamente.

    En ese marco, con las mencionadas modificaciones en el dibujo táctico, se espera que Colo Colo salte a la cancha de Macul con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero en la delantera. No tendrán juveniles en cancha, ya que Francisco Marchant y Leandro Hernández, quienes fueron titulares en el duelo con Limache, estarán en el banquillo en esta ocasión.

    Colo Colo se enfrentará a Everton en la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. Foto: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    La historia alba le pone presión a Ortiz

    La necesidad de obtener un resultado favorable se hace imperiosa en la tienda alba. Y es que Fernando Ortiz no tiene asegurada su continuidad, principalmente, por la seguidilla de derrotas que arrastran desde el Torneo Nacional pasado y la pretemporada en Uruguay.

    Contabilizando lo hecho en 2025 y en los partidos de preparación de este verano, el Cacique acumula nueve partidos sin ganar en los 90 minutos: derrotas frente a Cobresal y Audax Italiano por la Liga de Primera anterior, empates y caídas en la Serie Río de La Plata y amistosos a puertas cerradas, y el tropiezo en el debut contra los tomateros.

    Ante esta crisis, la historia colocolina se ha manifestado y le ha dado un ultimátum al entrenador argentino. “Recién es el primer partido, pero con lo que mostró a fines del año pasado y en la pretemporada, para mí, la continuidad de Ortiz está en duda. Limache no te puede hacer tres goles en media hora. Yo soy amigo de los procesos, pero el entrenador que viene acá tiene que venir a ganar sí o sí. No viene hacer experimentos. No los hizo el Real Madrid con Xabi Alonso. Si no rinde, se tiene que ir”, dijo Leonardo Véliz en entrevista con El Deportivo.

    Eddio Inostroza, dos veces campeón como jugador con los albos y ayudante de Mirko Jozic en el ciclo que incluyó el título de la Copa Libertadores en 1991, esgrime una postura similar. "Qué se va a comentar más allá de lo que se vio. Muestra el estado en que sigue. No hay una renovación, nada nuevo. Algunos nombres, pero no categoría. La señal que debió haber dado tendría que ser positiva. No es que haya tenido dos días para imponer una idea de juego. No la hay. Eso de vamos a tratar de hacer lo mejor posible no cuadra. Ha estado mal. No sé si podrá cambiar esta cosa”, sentencia.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoFernando OrtizEverton de Viña del MarLiga de PrimeraFútbol chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    Dos gendarmes son tomados de rehén por internos en Centro de Detención Preventiva de Vallenar

    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    Carlos Lobos, subsecretario de Culturas: el retorno de la figura que coordinó la implementación del Ministerio en el gobierno de Sebastián Piñera

    Lo más leído

    1.
    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    2.
    Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

    Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

    3.
    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    4.
    El pirata hace pie: el campeón Coquimbo recupera sensaciones y vence a Palestino con uno menos

    El pirata hace pie: el campeón Coquimbo recupera sensaciones y vence a Palestino con uno menos

    5.
    En vivo: Chile busca cerrar la serie de Copa Davis ante Serbia con el partido de dobles en el Estadio Nacional

    En vivo: Chile busca cerrar la serie de Copa Davis ante Serbia con el partido de dobles en el Estadio Nacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos
    Chile

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

    Dos gendarmes son tomados de rehén por internos en Centro de Detención Preventiva de Vallenar

    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Cambio de última hora: Nicolás Jarry y Tomás Barrios disputarán el dobles ante Serbia en Copa Davis
    El Deportivo

    Cambio de última hora: Nicolás Jarry y Tomás Barrios disputarán el dobles ante Serbia en Copa Davis

    Joaquín Niemann finaliza lejos de los líderes y el Torque roza la gloria en el LIV Golf de Riad

    Cambio de esquema en el ataque: la formación que prepara Fernando Ortiz en la prueba de fuego de Colo Colo ante Everton

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro
    Cultura y entretención

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    Carlos Lobos, subsecretario de Culturas: el retorno de la figura que coordinó la implementación del Ministerio en el gobierno de Sebastián Piñera

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard
    Mundo

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra