Colo Colo cae ante Deportes Limache y sus fantasmas reviven. Los albos cumplieron una temporada 2025 para el olvido. La comenzaron con un plantel estelar, el rótulo de campeón vigente, la ilusión de ser protagonistas en la Copa Libertadores y, para mayor abundamiento, en pleno centenario del club. La cerraron en medio de una decepción absoluta: sin cumplir objetivo alguno y, para peor, eliminados de todas las competencias internacionales de 2026.

El paupérrimo inicio de 2026 pone las miradas sobre Fernando Ortiz. Si ya había reproches por no haber sido capaz de enrielar al equipo que recibió de manos de Jorge Almirón, el revés ante los tomateros activó los temores de repetir un calendario tormentoso. De esos que Colo Colo no soporta. Entre otros factores, por falta de costumbre.

El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

El DT ha dirigido al Cacique en 10 partidos oficiales. Registra cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas. Es decir, un magro rendimiento de 43,3 %. La caída frente a Limache es parte de ese escenario poco auspicioso. “Es una derrota que obviamente duele. No es lo que queríamos para el arranque, pero hay que aceptar que se perdió. A nadie le gusta perder. Hay que trabajar y corregir, para que el próximo sábado tengamos la posibilidad de sacar un buen resultado en nuestra casa”, dice el entrenador. “Estoy conforme con el plantel. Es un equipo que se está encontrando con su mejor versión. Hay que seguir trabajando para encontrar la forma y el juego que queremos”, sostiene. Eso sí, advierte que se reunirá con la dirigencia para explorar la opción de más refuerzos. Blanco y Negro aprobó el fichaje de un volante defensivo que reemplace a Esteban Pavez.

La tranquilidad de Ortiz no coincide con la ira de los hinchas. Incluso con la preocupación de quienes escribieron la historia alba a punta de logros. “Me deja un sabor amargo. No lo veo consistente en modificar la estructura, considerando la cantidad de jugadores que se fueron”, sostiene Leonardo Véliz, figura en la emblemática escuadra que alcanzó la final de la Copa Libertadores de América en 1973. “Colo Colo va a sufrir lo mismo: la falta de un buen creador, que maneje los hilos. No puede pretender que sea Tomás Alarcón. Vidal está en un declive ostensible. La tiene más cerca de De Paul. Se la quita a Sosa o a Villagra. Hoy los que manejan la salida son los centrales. Vidal maneja sin trascendencia. Colo Colo es muy predecible. No tiene sorpresa”, diagnostica el Pollo.

Arturo Vidal, en la caída ante Ñublense (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Para el exdelantero, el revés en Valparaíso forma parte de una sumatoria peligrosa para el entrenador. “Recién es el primer partido, pero con lo que mostró a fines del año pasado y en la pretemporada, para mí, la continuidad de Ortiz está en duda. Limache no te puede hacer tres goles en media hora”, sentencia. “Yo soy amigo de los procesos, pero el entrenador que viene acá tiene que venir a ganar sí o sí. No viene hacer experimentos. No los hizo el Real Madrid con Xabi Alonso. Si no rinde, se tiene que ir”, insiste.

“Es una planta que se está torciendo”

Eddio Inostroza, dos veces campeón como jugador con los albos y ayudante de Mirko Jozic en el ciclo que incluyó el título de la Copa Libertadores en 1991, se resigna ante la evidencia. " Qué se va a comentar más allá de lo que se vio. Muestra el estado en que sigue. No hay una renovación, nada nuevo. Algunos nombres, pero no categoría“, evalúa.

Yeyo sostiene que Ortiz ha tenido suficiente tiempo para plasmar un estilo. “La señal que debió haber dado tendría que ser positiva. No es que haya tenido dos días para imponer una idea de juego. No la hay”, apunta. Incluso cuestiona las explicaciones del estratega. “Eso de vamos a tratar de hacer lo mejor posible no cuadra. Ha estado mal. No sé si podrá cambiar esta cosa”, insiste.

En ese plano, plantea una sugerencia para fortalecer su trabajo. “Seria ideal que incrustara en su cuerpo técnico un entrenador nacional para que lo apoyara constantemente. Es una planta que se está torciendo. No sé si va a tener el tiempo suficiente. A dos fechas no podrían tomar una decisión de echarlo, pero hay una acumulación que preocupa”, dice. No es el único dardo. “Los dirigentes también tienen que asumir la responsabilidad de por qué lo trajeron. El gerente técnico tiene que haber incidido también”, establece.

La reflexión también incluye a la calidad de los refuerzos. “Los jugadores que llegaron, aunque suban el 20 por ciento de rendimiento, no van a estar a la altura de Colo Colo. No provocan esperanzas”, enfatiza.