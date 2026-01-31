Fernando Ortiz y el paso en falso de Colo Colo en su estreno: “Hay calentura; son pequeños errores que nos cuestan caro”

Colo Colo tropezó duramente en su estreno por la Liga de Primera. En su visita a Deportes Limache, en un duelo que se disputó en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el Cacique dio un paso en falso al caer por 3-1 frente a los tomateros y sembró muchas dudas en relación al futuro de Fernando Ortiz.

El entrenador argentino, que viene de un mal cierre en el 2025 y de una pretemporada sin triunfos en los 90 minutos (los albos solo ganaron dos partidos en penales), es el principal flanco de las críticas tras el pobre desempeño en el debut.

El transandino no logró imponer su sello futbolístico en este cotejo y fue ampliamente superado por los rojinegros en la primera mitad. La defensa alba mostró su peor cara, con complicidad en los tres goles limachinos. Asimismo, el ataque pecó de contundencia y solo logró quebrar el arco rival en los minutos finales. Maximiliano Romero marcó la única diana para los de Macul, recién a los 83 minutos.

Por este motivo, en la conferencia de prensa posterior al pitazo final, el DT manifestó su desazón y fijó la mirada en la fecha siguiente, donde recibirán a Everton. “Es una derrota que obviamente duele. No es lo que queríamos para el arranque, pero hay que aceptar que se perdió. A nadie le gusta perder. Hay que trabajar y corregir, para que el próximo sábado tengamos la posibilidad de sacar un buen resultado en nuestra casa”, aseguró.

Pese al mal rendimiento colectivo, el estratega expuso su tranquilidad con el armado de la plantilla. “Estoy conforme con el plantel. Es un equipo que se está encontrando con su mejor versión. Hay que seguir trabajando para encontrar la forma y el juego que queremos”, lanzó. Sin embargo, también dejó la puerta abierta a una incorporación de última hora: “Entramos de una manera y luego lo cambiamos. Por momentos salió bien y por otros mal. Queda el deber de analizar y corregir. Por el tema refuerzos me sentaré con la directiva en la semana”.

En líneas más generales, Ortiz analizó el bajo nivel de sus pupilos y también masticó la rabia por dejar escapar los primeros tres puntos del año. “No soy de hablar de los jugadores a nivel individual, si lo hago de forma general. Lo único que voy a decir es que Claudio (Aquino) tuvo un estado gripal el día anterior, y por un tema físico preferí que jugara un compañero que está al 100. Uno tiene la calentura porque no le gusta perder. Son pequeños errores que nos cuestan caro. Las chances que tuvimos tampoco las pudimos concretar”, sentenció.