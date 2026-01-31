SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un debut de pesadilla: Jean Meneses barre con Colo Colo y Deportes Limache hace tambalear a Fernando Ortiz

    El cuadro tomatero venció al Cacique, por 3-1, y mantiene su histórico invicto ante los albos. En cinco partidos entre sí, nunca han perdido a manos de los de Macul. En tanto, el técnico argentino acumula dudas luego de un pésimo arranque en la Liga de Primera.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Jean Meneses celebra tras anotarle a Colo Colo. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo empezó el año de la peor forma posible. Los albos fueron superados por Deportes Limache, que se impuso por 3-1 en el Elías Figueroa y mantuvo su invicto contra los de Macul. La incertidumbre rodea a Fernando Ortiz tras apenas una jornada de la Liga de Primera.

    El Cacique llegó a Valparaíso con el objetivo de disipar las dudas luego de los amistosos de pretemporada y la conformación del plantel, pero nada de esto ocurrió. Al frente tuvo a un combativo equipo limachino, que se reforzó de gran manera. Jean Meneses, por ejemplo, sería figura en su retorno al Torneo Nacional con dos goles y una asistencia.

    Colo Colo salió con todo. Sacó del medio y arremetió por la derecha. La defensa despejó el balón, que fue capturado por Víctor Felipe Méndez en la medialuna. El volante abrió el pie y sacó un ajustado remate que se incrustó en el ángulo, a los 20 segundos. Era un golazo en la primera acción del encuentro.

    El formado en Unión Española sería el encargado de tomar las riendas del equipo. Su dirección, sumado a un activo Matías Fernández por derecha, generarían peligro. Sin embargo, El Cacique sufrió por su ineficacia en el último tramo, pero principalmente por su deficiencia a la hora de defender. La zaga vivió una verdadera pesadilla y lo pasó mal cada vez que fue exigida, además de protagonizar varios errores groseros.

    Víctor Rivero, con un 3-4-3, eximió de labores defensivas a sus atacantes. Gonzalo Sosa fue clave para aguantar y pivotear, imponiéndose en casi todos sus duelos. Mientras que los talentosos Meneses y Daniel ‘Popín’ Castro terminaron por causar estragos.

    Colo Colo solo suma dudas

    A los 7′, Limache dio la primera estocada tras aprovechar un error en la salida alba. Villagra intentó salir jugando ante la presión tomatera y buscó a Leandro Hernández con un arriesgado pase. El joven atacante perdió el duelo con Yerko González y el balón le quedó a Meneses, quien sacó un potente remate para batir a De Paul.

    Tras varias ocasiones de Colo Colo, los locales terminaron por dar el golpe y no sería el único. En el 14′, vino el segundo tanto ante un conjunto albo mal parado, que sufrió reiteradamente ante los contragolpes. Castro le ganó la espalda a Arturo Vidal y recibió un sutil pase de César Pinares. Controló prácticamente en el área chica y dejó a Meneses con el arco a su disposición. Doblete del atacante de 32 años en su regreso al fútbol chileno.

    A los 27′, una gran jugada entre Meneses y Castro terminó con un gol de este último. El tanto fue anulado por posición de adelanto, pero tras revisión en el VAR, el gol fue confirmado. La goleada era un hecho.

    Claudio Aquino y Yastin Cuevas, de 17 años, ingresaron como revulsivos en el complemento. Este último realizó su debut como profesional. Y si bien revolotearon el ataque albo, la tónica fue similar.

    Colo Colo continuó sufriendo en los contragolpes de retroceder y Limache tuvo opciones de estirar el resultado. En tanto, los albos también tuvieron una que otra oportunidad de descontar, pero les costó superar el fortín plantado por los locales. Recién en el 81′, vino el descuento. Méndez, el mejor del los albos, envió un gran pase en profundidad para Aquino. El argentino jugó al medio para que Romero anotara. El tanto no alcanzó.

    El conjunto tomatero, ascendido en 2025, nunca ha perdido con el Cacique. En la temporada pasada disputaron cuatro encuentros entre sí, ganando dos y empatando otros dos cotejos. Ahora, estira su positiva racha con un nuevo triunfo.

    Ficha del partido:

    D. Limache: M. Bórquez; A. Aguirre, A. Parot, M. Flores (81’, D. Catalán); J. Montecinos (72′, A. Alfonzo), C. Pinares (M, Llantén), R. Martínez, Y. González; J. Meneses (85′, F. Moya), J. Sosa (85′, M. Arturia) y D. Castro. DT: V. Rivero.

    Colo Colo: F. De Paul; M. Fernández (66′, J. Rojas), J. Villagra, J. Sosa, E. Wiemberg (75′, C. Riquelme); V. Méndez, A. Vidal, T. Alarcón; L. Hernández (Y. Cuevas), M. Romero y F. Marchant (46′, C. Aquino). DT: F. Ortiz.

    Goles: 7′ y 14′, Meneses, 27′ Castro (LIM); 81′, Romero (COL).

    Árbitro: Cristián Garay. Amonestó a Pinares (LIM); Riquelme, Vidal (COL).

    Estadio Elías Figueroa Brander. Asistieron 2.153 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalColo ColoDeportes LimacheFernando OrtizJean Meneses

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes

    Alcalde Sichel critica desmanes en el Estadio Nacional por barristas de la U y pide “cambiar administración y uso” del recinto

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Parlamentarios dividen posturas ante anuncio de suspensión del Pase Cultural del futuro ministro Undurraga

    Cruce entre alcaldes por SLEP: Vodanovic y Delfino respaldan a Toledo por crítica a Alessandri

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Lo más leído

    1.
    Ministro Cordero ante incidentes protagonizados por la barra de la U: “Hay piños asociados a organizaciones criminales”

    Ministro Cordero ante incidentes protagonizados por la barra de la U: “Hay piños asociados a organizaciones criminales”

    2.
    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    3.
    Sin cuerdas ni arneses y a 15 metros de altura: el festival de escalada que se toma Valdivia

    Sin cuerdas ni arneses y a 15 metros de altura: el festival de escalada que se toma Valdivia

    4.
    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town

    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town

    5.
    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes
    Chile

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes

    Alcalde Sichel critica desmanes en el Estadio Nacional por barristas de la U y pide “cambiar administración y uso” del recinto

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina
    Negocios

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas
    Tendencias

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    La desazón de Maximiliano Romero tras la caída de Colo Colo: “El partido duele muchísimo”
    El Deportivo

    La desazón de Maximiliano Romero tras la caída de Colo Colo: “El partido duele muchísimo”

    Un debut de pesadilla: Jean Menenes barre con Colo Colo y Deportes Limache hace tambalear a Fernando Ortiz

    Dominante en el sur: Alejandro Tabilo vence sin problemas a Marco Cecchinato y avanza a la final en Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Sirāt: Todo el Tiempo Vivo en Éxtasis

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza
    Mundo

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?