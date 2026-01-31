Un debut de pesadilla: Jean Meneses barre con Colo Colo y Deportes Limache hace tambalear a Fernando Ortiz

Colo Colo empezó el año de la peor forma posible. Los albos fueron superados por Deportes Limache, que se impuso por 3-1 en el Elías Figueroa y mantuvo su invicto contra los de Macul. La incertidumbre rodea a Fernando Ortiz tras apenas una jornada de la Liga de Primera.

El Cacique llegó a Valparaíso con el objetivo de disipar las dudas luego de los amistosos de pretemporada y la conformación del plantel, pero nada de esto ocurrió. Al frente tuvo a un combativo equipo limachino, que se reforzó de gran manera. Jean Meneses, por ejemplo, sería figura en su retorno al Torneo Nacional con dos goles y una asistencia.

Colo Colo salió con todo. Sacó del medio y arremetió por la derecha. La defensa despejó el balón, que fue capturado por Víctor Felipe Méndez en la medialuna. El volante abrió el pie y sacó un ajustado remate que se incrustó en el ángulo, a los 20 segundos. Era un golazo en la primera acción del encuentro.

El formado en Unión Española sería el encargado de tomar las riendas del equipo. Su dirección, sumado a un activo Matías Fernández por derecha, generarían peligro. Sin embargo, El Cacique sufrió por su ineficacia en el último tramo, pero principalmente por su deficiencia a la hora de defender. La zaga vivió una verdadera pesadilla y lo pasó mal cada vez que fue exigida, además de protagonizar varios errores groseros.

Víctor Rivero, con un 3-4-3, eximió de labores defensivas a sus atacantes. Gonzalo Sosa fue clave para aguantar y pivotear, imponiéndose en casi todos sus duelos. Mientras que los talentosos Meneses y Daniel ‘Popín’ Castro terminaron por causar estragos.

Colo Colo solo suma dudas

A los 7′, Limache dio la primera estocada tras aprovechar un error en la salida alba. Villagra intentó salir jugando ante la presión tomatera y buscó a Leandro Hernández con un arriesgado pase. El joven atacante perdió el duelo con Yerko González y el balón le quedó a Meneses, quien sacó un potente remate para batir a De Paul.

Tras varias ocasiones de Colo Colo, los locales terminaron por dar el golpe y no sería el único. En el 14′, vino el segundo tanto ante un conjunto albo mal parado, que sufrió reiteradamente ante los contragolpes. Castro le ganó la espalda a Arturo Vidal y recibió un sutil pase de César Pinares. Controló prácticamente en el área chica y dejó a Meneses con el arco a su disposición. Doblete del atacante de 32 años en su regreso al fútbol chileno.

A los 27′, una gran jugada entre Meneses y Castro terminó con un gol de este último. El tanto fue anulado por posición de adelanto, pero tras revisión en el VAR, el gol fue confirmado. La goleada era un hecho.

Claudio Aquino y Yastin Cuevas, de 17 años, ingresaron como revulsivos en el complemento. Este último realizó su debut como profesional. Y si bien revolotearon el ataque albo, la tónica fue similar.

Colo Colo continuó sufriendo en los contragolpes de retroceder y Limache tuvo opciones de estirar el resultado. En tanto, los albos también tuvieron una que otra oportunidad de descontar, pero les costó superar el fortín plantado por los locales. Recién en el 81′, vino el descuento. Méndez, el mejor del los albos, envió un gran pase en profundidad para Aquino. El argentino jugó al medio para que Romero anotara. El tanto no alcanzó.

El conjunto tomatero, ascendido en 2025, nunca ha perdido con el Cacique. En la temporada pasada disputaron cuatro encuentros entre sí, ganando dos y empatando otros dos cotejos. Ahora, estira su positiva racha con un nuevo triunfo.

Ficha del partido:

D. Limache: M. Bórquez; A. Aguirre, A. Parot, M. Flores (81’, D. Catalán); J. Montecinos (72′, A. Alfonzo), C. Pinares (M, Llantén), R. Martínez, Y. González; J. Meneses (85′, F. Moya), J. Sosa (85′, M. Arturia) y D. Castro. DT: V. Rivero.

Colo Colo: F. De Paul; M. Fernández (66′, J. Rojas), J. Villagra, J. Sosa, E. Wiemberg (75′, C. Riquelme); V. Méndez, A. Vidal, T. Alarcón; L. Hernández (Y. Cuevas), M. Romero y F. Marchant (46′, C. Aquino). DT: F. Ortiz.

Goles: 7′ y 14′, Meneses, 27′ Castro (LIM); 81′, Romero (COL).

Árbitro: Cristián Garay. Amonestó a Pinares (LIM); Riquelme, Vidal (COL).

Estadio Elías Figueroa Brander. Asistieron 2.153 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.