Con la firma de Luis Enrique: las claves del PSG que se acostumbra a jugar finales y va por otra Champions League

El Paris Saint-Germain lo hizo otra vez. Tras quedarse con una llave de semifinales que pasará al recuerdo ante Bayern Múnich, sobre todo por el espectáculo brindado en el 5-4 de la ida, el equipo francés vuelve a estar en la final de la Champions League. El vigente campeón de Europa aspira a retener la corona, luego de dejar en el camino a un coloso como el cuadro bávaro. El próximo 30 de mayo, se citará ante el Arsenal, en Budapest.

Si antes, los rostros del proyecto de capitales qataríes eran sus fastuosos refuerzos top (léase Neymar, Messi y Mbappé), hoy es su entrenador. Luis Enrique Martínez es el “padre de la criatura”. Este PSG se ha convertido en un equipo de autor, con el sello del exfutbolista español. Si bien no es del riñón del Barcelona, es como si lo fuera. Tiene ADN culé. Por lo mismo, pone en sus equipos ese estilo de fútbol ofensivo y vertical.

Desde que llegó a París, en 2023, le dio un plus al PSG. Para uno de los ejemplos más notorios de los equipos-Estado, ganar en el ámbito local no es suficiente. La ambición del proyecto era ser el mejor de Europa y con el asturiano lo consiguió. Justo se fueron las estrellas y los parisinos cimentaron su ideario más convincente. La discusión a nivel internacional dice relación con que jugadores como Kylian Mbappé, hoy discutido en el Real Madrid, no servirían en este PSG, por el despliegue y el esfuerzo táctico que exige Luis Enrique, ese que les ha permitido tocar el cielo.

El poderoso club francés tiene la virtud de ser un equipo versátil. En Múnich lo demostró, por ejemplo, con la labor de Warren Zaire-Emery, quien partió nominalmente como lateral derecho, reemplazando al lesionado Achraf Hakimi, pero se movió como un mediocampista más (es su puesto natural). Ese intercambio de posiciones, rotaciones y movimientos constantes son parte del diseño de juego del técnico.

Luis Enrique, el líder del PSG.

Esa adaptabilidad también se vio en el rigor táctico que aplicó el miércoles. El trabajo de bloquear a los atacantes rivales (puntualmente Kane y Olise) resultó. El DT de los parisinos leyó mejor la vuelta que su colega Vincent Kompany, defendiendo mejor. Se regaló menos en la zaga.

“Hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar”, dijo Luis Enrique. Añadió que individualizar en el éxito del equipo en Alemania es “muy injusto”. “Hemos tenido el peor sorteo de la fase de grupos y luego nos ha tocado siempre que si queríamos una cosa nos tocaba la otra. Vamos a jugar la final, será algo histórico como club y la posibilidad de seguir luchando por ser campeón de Champions”, agregó.

Otro upgrade del PSG fue que se acostumbró a estar en finales continentales o internacionales. Sucedió en la pasada final de Champions, en la cual arrasó con el Inter de Milán. 2025 fue un año intenso, porque también llegó a la definición del Mundial de Clubes, donde sucumbió ante el Chelsea. Luego, en agosto, tuvo la Supercopa de Europa contra Tottenham, en la que ganó por penales. A fin de año jugó la Copa Intercontinental contra Flamengo, que también ganó en penales. Ahora volvió a la final de la Champions.

El Paris está cerca del récord de goles en una temporada de Champions. En esta edición suman 44 goles, a uno de la marca establecida por el Barcelona en el curso 1999-2000. El equipo culé, que dirigía Louis van Gaal, llegó a 45 tantos en 16 partidos. Precisamente, uno de los máximos anotadores de ese Barcelona fue Luis Enrique, con seis.

En el PSG, quien encabeza la tabla de goleadores es el notable Kvicha Kvaratskhelia, con 10. El habilidoso georgiano, puntero izquierdo en el XI parisino, se convirtió en el primer futbolista en marcar o asistir en siete partidos consecutivos de eliminación en Liga de Campeones. Su rendimiento ha sido superlativo, evocando su performance en el Napoli que llegó a ser campeón de Italia. Será una de las grandes ausencias del Mundial, toda vez que su selección no clasificó.

Altos rendimientos individuales ayuda a que la idea de fútbol que pregona el entrenador español se lleve a cabo. Tener en un nivel superlativo a elementos como Willian Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y el propio Kvaratskhelia es pura ganancia. A la larga, está más cerca de ganar.