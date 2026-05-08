Carmona cuestiona a Kast por apertura a uso de decretos para sacar adelante el megaproyecto y lo tilda de “abusivo”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó la ventana que abrió el Presidente José Antonio Kast de utilizar la vía de los decretos administrativos para sacar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional si la discusión de traba en el Congreso.

El Mandatario mostró esa apertura en la jornada de ayer jueves, al entregar su respaldo a los dichos previos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que sostuvo que si la megarreforma no se aprueba, “vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”.

Desde Costa Rica, donde se encuentra para participar del cambio de mando, el Jefe de Estado dijo: “Respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando. Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos”.

En diálogo con radio Universo, el timonel comunista planteó que si bien da “por hecho que es un mecanismo al cual se puede recurrir”, el conflicto a su juicio está desde el punto de vista político.

“Cuando yo hago eso, más allá de cuál es la opinión que tiene la contraparte, que si bien es cierto es minoría, pero tampoco es una cosa en extinción, tiene una presencia significativa. No está fuera de su alcance poner en debate, recuperar la conducción del gobierno o tener una presencia mayor el día de mañana en el Parlamento”, dijo.

Y luego agregó: “Pero no se quiere considerar que hay otra parte. Que Chile es, y que el gobierno es para Chile entero, no sólo para los adeptos del gobierno, no sólo para los que construyeron esa campaña, ni siquiera sólo para los que votaron por el gobierno”.

En ese sentido, Carmona apuntó que “el decreto debe usarse cuando hace más ágil políticas públicas, siempre y cuando sean de amplio consenso, para que todo el mundo diga y valore que en vez de esperar tanto tiempo, va adelante, avanza, se adelanta con tal o cual proyecto, pero todo el mundo valora ese proyecto”.

“En este caso, lo está haciendo en temas que son de diferencia, de conflictividad de mirada, y creo que entonces se está haciendo un uso, entre comillas, abusivo del recurso que sí tiene” , remarcó.

Para continuar con su argumentación, señaló que “aquí lo que está en juego no es si es legal o no. Cuando no se quiere tomar en cuenta que hay otra parte, que es integrar algún aspecto (...) O sea, hay otra parte que de verdad hay que integrar. Hay que imaginarse que el país es más amplio que solo mi sector. Hay que asumir que mi sector dirige, pero eso es transitorio”.

Para después reforzar que “es un uso un poco abusivo del recurso decreto. No se ha usado todavía. Vamos a ver cuáles son las políticas que van a venir. Prefiero que esto sea un debate de políticas públicas que permitan avances en beneficio de mayorías y que sean sólidas”.

El líder del PC además planteó que existe una “manipulación” por parte del Ejecutivo al mezclar en una misma reforma la reconstrucción por incendios en Valparaíso y Biobío, y el ajuste tributario.

Con todo, hasta ahora el periplo de la megarreforma en el Parlamento se ha ajustado a las pretensiones del gobierno, luego que ayer jueves, pese a la merma de apoyos del PDG y la DC, logró la aprobación a la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En la misma instancia se abrió espacio para enviar indicaciones hasta el lunes, para que el martes se inicie la votación en particular.