La primera derrota del ministro García: Cámara rechaza idea de legislar proyecto que buscaba revertir inadmisibilidades

Pasadas las 13.30 horas -cuando la sala de la Cámara de Diputados finalizaba la sesión ordinaria- el pleno de la corporación votó en general el proyecto de ley que buscaba revertir la declaración de inadmisibilidad recaída en proyectos de ley.

En simple, la iniciativa -que es una moción del expresidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN)- pretendía elevar el quórum necesario para revertir dicha declaración -que es facultad de la máxima autoridad de la corporación- y fijarlo en mayoría absoluta -50 +1- y no en mayoría simple.

La diferencia, es que en el primer quórum es necesario reunir 78 votos, mientras que en el segundo se consigue obteniendo la mitad más uno de los diputados presentes en el momento de la votación, es decir, que puede ser una cifra considerablemente menor a la de 78.

La iniciativa, presentada en marzo de este año, fue empujada por el gobierno a través de urgencias legislativas -fijación de plazos perentorios- para obligar a la Cámara a despacharlo.

Adicionalmente, fuentes de gobierno aseguran que la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por el ministro José García Ruminot (RN) activó conversaciones con diputados que no son de las filas gubernamentales -como Cristián Contreras (ind.) y Sebastián Videla (ind. -liberal)- para la aprobación del proyecto, cosa que logró, pero la ausencia de diputados oficialistas en ese momento terminaron por propinarle la derrota final.

Con la necesidad de reunir los 78 votos para aprobar la idea de legislar, en ese momento no estuvieron presentes los diputados Catalina Del Real (ind. -republicana) Roberto Arroyo, Marlene Pérez (ind.- UDI), Jorge Guzmán (Evópoli) y Joanna Pérez (Demócratas).