SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La primera derrota del ministro García: Cámara rechaza idea de legislar proyecto que buscaba revertir inadmisibilidades

    Con la necesidad de reunir los 78 votos para aprobar la idea de legislar, en ese momento no estuvieron presentes los diputados Catalina Del Real (ind. -republicana) Roberto Arroyo, Marlene Pérez (ind.- UDI), Jorge Guzmán (Evópoli) y Joanna Pérez (Demócratas).

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Valparaiso, 17 marzo 2026 El ministro Segpres, Jose Garcia Ruminot, durante la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Pasadas las 13.30 horas -cuando la sala de la Cámara de Diputados finalizaba la sesión ordinaria- el pleno de la corporación votó en general el proyecto de ley que buscaba revertir la declaración de inadmisibilidad recaída en proyectos de ley.

    En simple, la iniciativa -que es una moción del expresidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN)- pretendía elevar el quórum necesario para revertir dicha declaración -que es facultad de la máxima autoridad de la corporación- y fijarlo en mayoría absoluta -50 +1- y no en mayoría simple.

    La diferencia, es que en el primer quórum es necesario reunir 78 votos, mientras que en el segundo se consigue obteniendo la mitad más uno de los diputados presentes en el momento de la votación, es decir, que puede ser una cifra considerablemente menor a la de 78.

    La iniciativa, presentada en marzo de este año, fue empujada por el gobierno a través de urgencias legislativas -fijación de plazos perentorios- para obligar a la Cámara a despacharlo.

    Adicionalmente, fuentes de gobierno aseguran que la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por el ministro José García Ruminot (RN) activó conversaciones con diputados que no son de las filas gubernamentales -como Cristián Contreras (ind.) y Sebastián Videla (ind. -liberal)- para la aprobación del proyecto, cosa que logró, pero la ausencia de diputados oficialistas en ese momento terminaron por propinarle la derrota final.

    Con la necesidad de reunir los 78 votos para aprobar la idea de legislar, en ese momento no estuvieron presentes los diputados Catalina Del Real (ind. -republicana) Roberto Arroyo, Marlene Pérez (ind.- UDI), Jorge Guzmán (Evópoli) y Joanna Pérez (Demócratas).

    Con 73 votos a favor, 73 en contra y una abstención -de Gonzalo Winter (FA)- la iniciativa se rechazó en su idea de legislar y quedó archivado por un año, quedando imposibilitada su discusión por ese mismo plazo.

    Más sobre:PolíticaSegpresJosé GarcíaLa Tercera PMCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “El gobierno pasado salía a balazos”: el burlesco posteo que borró el Ministerio de Seguridad sobre el operativo de Temucuicui

    Coaniquem inicia su colecta nacional 2026: voluntarios realizaron despliegue masivo en Santiago y regiones

    El escuadrón de abogados que fichó Steinert en su gabinete para tramitar las causas del Ministerio de Seguridad

    Pugna de Desbordes con el SLEP por salida de exrectora del Instituto Nacional revela arista judicial y salpica al Mineduc

    El ajustado calendario de la megarreforma y la amenaza opositora de “inundar” el debate con mil indicaciones

    “Transformar conocimiento en valor económico”: la nueva lógica del Ministerio de Ciencia que tensiona a los científicos

    Lo más leído

    1.
    La contenciosa Matthei: resistencia de la exabanderada a la megarreforma de Kast colma la paciencia de republicanos y la UDI

    La contenciosa Matthei: resistencia de la exabanderada a la megarreforma de Kast colma la paciencia de republicanos y la UDI

    2.
    Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

    Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

    3.
    “Nuestro proyecto político no es el mismo que el del PC”: la incómoda discusión que reabrió Tohá en la oposición

    “Nuestro proyecto político no es el mismo que el del PC”: la incómoda discusión que reabrió Tohá en la oposición

    4.
    Orrego (RN) responde a Matthei: “Cuando los chilenos eligieron a Kast, lo hicieron por un programa de gobierno claro”

    Orrego (RN) responde a Matthei: “Cuando los chilenos eligieron a Kast, lo hicieron por un programa de gobierno claro”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Rating del martes 5 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 5 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    “El gobierno pasado salía a balazos”: el burlesco posteo que borró el Ministerio de Seguridad sobre el operativo de Temucuicui
    Chile

    “El gobierno pasado salía a balazos”: el burlesco posteo que borró el Ministerio de Seguridad sobre el operativo de Temucuicui

    Coaniquem inicia su colecta nacional 2026: voluntarios realizaron despliegue masivo en Santiago y regiones

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA
    Negocios

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Canales de televisión chilenos demandan a Google en el TDLC por abuso de posición dominante

    Ventas de autos nuevos desaceleran su alza, pero los SUV siguen ganando terreno

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular
    Tendencias

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    ¿Vuelve a la Premier League? Ben Brereton se despide del Derby County y su futuro queda en el aire
    El Deportivo

    ¿Vuelve a la Premier League? Ben Brereton se despide del Derby County y su futuro queda en el aire

    Alejandro Tabilo arrasa en su estreno en el Masters 1000 de Roma y se ilusiona con ser sembrado en Roland Garros

    En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan
    Cultura y entretención

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando
    Mundo

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    Desayunos para sorprender a mamá
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas