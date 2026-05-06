¿Vuelve a la Premier League? Ben Brereton se despide del Derby County y su futuro queda en el aire. Foto: @ben.brereton

Ben Brereton cerró su etapa en el Derby County. El delantero chileno se despidió del club con un mensaje en redes sus sociales. El ariete no sabe donde continuará su carrera y su publicación deja más preguntas que certezas sobre su próximo destino.

“Me encantó mi tiempo acá, qué gran club. Increíble el grupo de jugadores y el personal. Agradezco todo el apoyo y el canto de Díaz”, escribió el seleccionado nacional, en una publicación que rápidamente generó reacciones entre los hinchas del equipo inglés.

Brereton había llegado al Derby en condición de préstamo, convirtiéndose en una pieza importante dentro del plantel durante la campaña. Sin embargo, el club no logró meterse en los playoffs el ascenso, lo que terminó marcando el cierre de su vínculo con los rams. A lo largo de la temporada, el chileno jugó 41 partidos, anotó ocho goles y dio tres asistencias.

Ahora, el futuro del atacante queda en manos del Southampton, elenco dueño de su pase y con el que tiene contrato vigente hasta mediados de 2027. El panorama no es menor, considerando que el equipo santo se encuentra disputando los playoffs de la Championship en busca de un cupo en la Premier League.

Dependiendo de ese resultado, el escenario para el chileno podría cambiar radicalmente. Un eventual ascenso abriría la puerta a su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés, mientras que una permanencia en segunda división podría reactivar opciones de una nueva cesión o incluso una salida definitiva.

Por ahora, no hay definiciones oficiales respecto a su continuidad en Southampton, pero su despedida del Derby County confirma que entrará nuevamente en un periodo de evaluación. En ese contexto, el mercado de fichajes será clave para determinar si Brereton vuelve a tener una oportunidad en la Premier League o si deberá buscar un nuevo destino para la próxima temporada.

A través de su cuenta oficial, el Derby también despidió a Brereton. Publicaron una fotografía del atacante celebrando un gol.