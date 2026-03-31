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    ¿Quiénes son los goleadores de la Roja en la era de Nicolás Córdova?

    Tras la doble fecha FIFA de marzo, donde la Selección fue goleada este lunes ante Nueva Zelanda, la lista de anotadores del proceso se actualiza.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Quiénes son los goleadores de la Roja en la era de Nicolás Córdova? www.photosport.nz

    La etapa de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena ha estado marcada por la búsqueda de respuestas en un plantel joven. En ese contexto, los goles se han distribuido entre varios futbolistas. Claro que la irregularidad ha continuado. El lunes, la Roja fue goleada por Nueva Zelanda (1-4).

    Desde su llegada tras la salida de Ricardo Gareca, el equipo ha anotado un total de 11 goles, con seis jugadores distintos.

    El debut de Córdova se produjo en la caída por 3-0 ante Brasil. En esa misma doble fecha FIFA igualó sin goles ante Uruguay. Antes, el cuerpo técnico había dirigido de urgencia ante Ecuador por Eliminatorias tras la renuncia de Eduardo Berizzo.

    Gonzalo Tapia y Ben Brereton son los goleadores de la era Córdova en la Roja. www.photosport.cl

    El primer triunfo bajo esta administración llegó en el amistoso ante Perú, con victoria por 2-1. En ese partido, dirigido por Sebastián Miranda debido a que Córdova estaba con la Roja Sub 20 en el Mundial, anotaron Ben Brereton a los 63 minutos y Maximiliano Gutiérrez a los 90′. Ambos goles marcaron el inicio de una tendencia: la aparición de delanteros y extremos como principales fuentes ofensivas.

    El siguiente compromiso fue el triunfo por 2-0 ante Rusia. En ese encuentro, Gonzalo Tapia abrió el marcador a los 37 minutos y Brereton amplió la ventaja a los 76. El delantero formado en Universidad Católica comenzó a consolidarse como una alternativa recurrente en la zona ofensiva, mientras que el atacante de origen británico volvió a registrar presencia en el área rival.

    Posteriormente, Chile enfrentó nuevamente a Perú y se impuso por 2-1. Los goles fueron convertidos por Felipe Loyola, a los 53′, y Darío Osorio, a los 60′. Ese partido representó el estreno goleador de ambos jugadores en el ciclo.

    El partido con mayor producción ofensiva en esta etapa se registró en la victoria por 4-2 ante Cabo Verde. En ese encuentro anotaron Ben Brereton a los 16 minutos, Maximiliano Gutiérrez a los 58′, Felipe Loyola a los 67′ y Gonzalo Tapia a los 79′. Fue el único duelo en el que el equipo superó los tres goles y también el que presentó mayor variedad de anotadores en un mismo compromiso.

    El cierre de la última gira internacional fue la derrota por 4-1 frente a Nueva Zelanda. En ese partido, el único gol chileno fue convertido por Gonzalo Tapia a los 83′. El delantero volvió a marcar y se posicionó como uno de los jugadores con mayor continuidad en el registro goleador del período.

    Con esos antecedentes, la tabla de goleadores de la era Córdova queda encabezada por dos futbolistas con tres anotaciones cada uno: Ben Brereton y Gonzalo Tapia.

    Felipe Loyola y Maximiliano Gutiérrez aparecen inmediatamente después con dos goles, ambos convertidos en partidos diferentes, mientras que Darío Osorio registra una anotación. El resto de los futbolistas utilizados en la aún no ha logrado sumar en el marcador.

    La próxima ventana internacional, programada para junio, incluirá un amistoso ante Portugal.

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