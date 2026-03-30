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    La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda

    El elenco nacional se vio complicado con la expulsión de Darío Osorio en el minuto 27 y desde allí se desmoronó.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    La Roja cayó contra Nueva Zelanda en un nuevo amistoso. www.photosport.cl

    La Selección Chilena tuvo una amarga jornada la madrugada de este lunes. En un nuevo amistoso internacional, el equipo a cargo de Nicolás Córdoba acabó siendo goleado por Nueva Zelanda por 4-1.

    El equipo nacional, que venía de remontar el partido contra Cabo Verde, esta vez terminó pagando sus propios errores. Tras un inicio intenso, que tuvo un remate de Darío Osorio como una de las primeras jugadas de peligro, la Roja comenzó a sufrir ante la presión del equipo local.

    El resultado estuvo marcado por la expulsión de Osorio. En el minuto 27′ el delantero del Midtjylland recibió la segunda tarjeta amarilla, lo que dejó a la Selección en desventaja numérica en la cancha.

    Aquello se tradujo rápido en el marcador. En los 31′, Kosta Barbarouses aprovechó un tiro de esquina para conectar de volea y desatar los festejos de los locales. Luego, también desde el córner, Eli Just aumentó la ventaja en los 40′.

    Ya en el segundo tiempo, Córdova comenzó realizando cuatro modificaciones pensando en remontar el duelo. Ingresaron Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Benjamín Kuscevic y Lucas Cepeda con el fin de darle un nuevo aire al equipo. No obstante, no fue suficiente.

    Jesse Randall colocó el 3-0 parcial en los 60′ y en los 71′ Ben Waine anotó la cuarta cifra tras un doble remate.

    Al final, Gonzalo Tapia (83′) encontró el descuento para maquillar en algo la goleada recibida.

    Con este resultado, Nueva Zelanda consiguió ganar confianza en medio de su preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, en el que forma parte del Grupo C junto a Irán, Egipto y Bélgica.

    Por su lado, la Roja tiene fijado un nuevo duelo preparativo contra la selección de Portugal en junio.

    El análisis de Córdova

    Las la caída, el técnico de la selección, Nicolás Córdoba, analizó el duelo, mostrando su optimismo en el proceso a pesar de a gran diferencia en el marcador. “Sirve para crecer”, apuntó.

    “Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generas una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir”, declaró tras el encuentro.

    También dio cuenta de que “la expulsión de Darío (Osorio) condicionó el partido” y valoró el hecho de que Chile pudiera sumar experiencia en la fecha FIFA “a pesar de que puedes tener este tipo de resultados”.

    “Estamos apostando a la renovación con jugadores jóvenes, pero no es llegar y traer a la sub 20. Esto se tiene que ir dando paulatinamente. Lo importante es que los más jóvenes se vayan insertando y que podamos llegar con estos jugadores a las próximas Clasificatorias”, explicó.

    Por último, señaló que “hay que sacar lo positivo de esta gira. Tenemos un grupo muy trabajador, donde los jugadores grandes acompañan a los más chicos en el proceso. Ganamos un partido y perdimos otro. Más adelante veremos qué es lo que pasa”.

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