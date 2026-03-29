Como Marcelo Ríos: Jannik Sinner vence a Jiri Lehecka en la final del Masters de Miami y consigue el Sunshine Double

Jannik Sinner (2° del ranking ATP) resplandece en la tormenta de Miami. Luego de horas de postergación por las inclemencias del clima, antes y durante la definición, el italiano se impuso sobre Jiri Lehecka (22°), con un doble 6-4, y se quedó con el segundo Masters 1000 del año.

El nacido en San Cándido volvió a hacer historia. Tras imponerse en el Hard Rock Stadium, consiguió el codiciado Sunshine Double (Doblete del Sol, en español) por primera vez en su carrera, hazaña honorífica denominado para quien gana Indian Wells y Miami en la misma temporada.

Los dos certámenes, disputados durante marzo en Estados Unidos, son los más prestigiosos del calendario, solo por detrás de los Grand Slam (Indian Wells es conocido popularmente como ‘el quinto GS’). Eso sí, lo hizo sin perder ningún set, algo único en la historia.

Se trata del primer tenista que logra la marca desde Roger Federer en 2017 (también lo hizo en 2005 y 2006). Marcelo Ríos, en tanto, lo consiguió en 1998, lo que significó que el Chino alcanzara el número 1 del ranking ATP. Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Andre Agassi (2001) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016) son los que también han conseguido el Sunshine Double.

Por otra parte, Aryna Sabalenka (1° WTA) venció a Coco Gauff (4°) en la final femenina de Miami, este sábado, por 6-2, 4-6 y 6-3. La bielorrusa también selló su propio Sunshine Double, convirtiéndose en la quinta mujer tras Iga Swiatek (2022), Victoria Azarenka (2016), Kim Clijsters (2005) y Steffi Graf (1994 y 1996).

Una final cortada

Fue un duelo intenso desde el comienzo. Lehecka, de gran actualidad, se consolidó como la revelación del certamen y se instaló en su primera final de Masters 1000. En Miami afrontó el partido más importante de su carrera, donde se midió con el favorito.

No obstante, un sólido Sinner, prácticamente infranqueable, comenzó imponiendo sus condiciones, consiguiendo quebrar en el tercer game. En el siguiente remontó tres break points para consolidar su ventaja. No sería nada fácil para el checo, que agarró contundencia tras ceder su servicio. Sin embargo, al italiano, concluyente con su saque, le alcanzó para ganar el set por 6-4.

El encuentro se volvió a postergar en el inicio del segundo parcial. Tras disputar apenas tres puntos, la lluvia reapareció y paralizó el partido por una hora y 28 minutos. La paralización sería favorable para Jiri, que saldría con otro aire.

Sinner y Lehecka retornaron a la cancha para continuar con un intenso partido. Un combativo tenista checo comenzó a crecer ante el italiano, que dejó de parecer implacable y comenzó a sufrir en sus servicios, algo que no ocurrió en la primera manga. Se le vio más errático que de costumbre.

Sin embargo, el transalpino logró salir de todos los aprietos y consiguió un break vital en el noveno juego. En el siguiente game selló el partido con su saque y se impuso para conseguir el séptimo Masters 1000 de su carrera.