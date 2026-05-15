Tras nuevos robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al CMN y gobierno anterior por rechazar poner rejas en Parque Forestal

El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, abordó esta jornada los nuevos hechos de vandalización y robo de piezas patrimoniales que afectan a la comuna, responsabilizando a la anterior administración del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la Subsecretaría de Patrimonio por no permitirle tomar las medidas preventivas adecuadas.

Según denunció la Municipalidad de Santiago, tanto la Fuente Alemana en el Parque Forestal, como al monumento a los Héroes de Iquique, en Plaza Prat, sufrieron diversos daños, entre los que se registran el robo del báculo de la Fuente Alemana y la sustracción de la mano y el hacha de una de las figuras del conjunto dedicado a Arturo Prat.

Santiago, 15 de mayo de 2026. Roban piezas de bronces en Fuente Alemana del Parque Forestal comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Al respecto, Desbordes detalló que ambos monumentos “ fueron vandalizados probablemente por personas que quieren robar el metal para vender . No tiene otra finalidad”, y en esto, lamentó que si bien habían buscado tomar medidas preventivas para evitar este tipo de hechos, sus solicitudes fueron rechazadas por la anterior administración.

“Como sabíamos que esto podía pasar, hace más de un año le propusimos al Consejo de Monumentos Nacionales y a la subsecretaria de los Patrimonios que nos permitiera instalar una reja amplia, de buen nivel, de buen estándar patrimonial”, señaló. Esto, pensado para que en el día la gente pudiera conocer el monumento, pero en la noche pudiese ser resguardado.

Lamentablemente, denunció, “la subsecretaria y el Consejo de Monumentos Nacionales de esa época nos rechazaron inexplicablemente esta solicitud y por eso los responsabilizo de lo que pasó”.

“No tengo personal como para tener un punto fijo en cada uno de estos monumentos y la solución financiada por el municipio era una solución que se usa en grandes capitales del mundo, donde se custodia y se cuida de esta manera los monumentos”, explicó.

En este sentido, el alcalde apuntó a que espera que el actual subsecretario de los Patrimonios (Emilio de la Cerda) y el Consejo de Monumentos Nacionales “recapaciten, nos autoricen y colaboren y no solamente se limiten a ir al lugar y hacer denuncias, porque para denuncias la verdad que estamos llenos”.