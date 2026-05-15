SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras nuevos robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al CMN y gobierno anterior por rechazar poner rejas en Parque Forestal

    El alcalde hizo un llamado al actual subsecretario de los Patrimonios, Emilio de la Cerda, y el Consejo de Monumentos Nacionales a que “recapaciten", y autoricen este tipo de medidas que fueron anteriormente rechazadas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, abordó esta jornada los nuevos hechos de vandalización y robo de piezas patrimoniales que afectan a la comuna, responsabilizando a la anterior administración del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la Subsecretaría de Patrimonio por no permitirle tomar las medidas preventivas adecuadas.

    Según denunció la Municipalidad de Santiago, tanto la Fuente Alemana en el Parque Forestal, como al monumento a los Héroes de Iquique, en Plaza Prat, sufrieron diversos daños, entre los que se registran el robo del báculo de la Fuente Alemana y la sustracción de la mano y el hacha de una de las figuras del conjunto dedicado a Arturo Prat.

    Santiago, 15 de mayo de 2026. Roban piezas de bronces en Fuente Alemana del Parque Forestal comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    Al respecto, Desbordes detalló que ambos monumentos “fueron vandalizados probablemente por personas que quieren robar el metal para vender. No tiene otra finalidad”, y en esto, lamentó que si bien habían buscado tomar medidas preventivas para evitar este tipo de hechos, sus solicitudes fueron rechazadas por la anterior administración.

    “Como sabíamos que esto podía pasar, hace más de un año le propusimos al Consejo de Monumentos Nacionales y a la subsecretaria de los Patrimonios que nos permitiera instalar una reja amplia, de buen nivel, de buen estándar patrimonial”, señaló. Esto, pensado para que en el día la gente pudiera conocer el monumento, pero en la noche pudiese ser resguardado.

    Lamentablemente, denunció, “la subsecretaria y el Consejo de Monumentos Nacionales de esa época nos rechazaron inexplicablemente esta solicitud y por eso los responsabilizo de lo que pasó”.

    “No tengo personal como para tener un punto fijo en cada uno de estos monumentos y la solución financiada por el municipio era una solución que se usa en grandes capitales del mundo, donde se custodia y se cuida de esta manera los monumentos”, explicó.

    En este sentido, el alcalde apuntó a que espera que el actual subsecretario de los Patrimonios (Emilio de la Cerda) y el Consejo de Monumentos Nacionales “recapaciten, nos autoricen y colaboren y no solamente se limiten a ir al lugar y hacer denuncias, porque para denuncias la verdad que estamos llenos”.

    Más sobre:NacionalMario DesbordesMonumentosSantiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones

    Kast llama a dar certeza jurídica y garantías a las inversiones extranjeras: “Si no lo hacemos, Chile no es posible”

    Gobierno descarta descoordinación tras preocupación de ministra Chomali por indicación sobre migrantes irregulares

    Los 65 días de Boric fuera de La Moneda: los pasos del expresidente que se reconoce “sin agenda concreta”

    Las heridas y divisiones que dejó el mayor triunfo legislativo, hasta ahora, del ministro Quiroz

    Salvado por un voto: Corte de Santiago reprocha en duros términos a Urrutia por viajar con licencia, pero lo absuelve

    Lo más leído

    1.
    Salvado por un voto: Corte de Santiago reprocha en duros términos a Urrutia por viajar con licencia, pero lo absuelve

    Salvado por un voto: Corte de Santiago reprocha en duros términos a Urrutia por viajar con licencia, pero lo absuelve

    2.
    Partió el juego de tronos en Pío Nono: los cuatro candidatos que competirán por el decanato de Derecho en la U. de Chile

    Partió el juego de tronos en Pío Nono: los cuatro candidatos que competirán por el decanato de Derecho en la U. de Chile

    3.
    Ministra Chomali e indicación que pedirá a recintos de salud reportar migrantes irregulares: “Lo estamos mirando con bastante preocupación”

    Ministra Chomali e indicación que pedirá a recintos de salud reportar migrantes irregulares: “Lo estamos mirando con bastante preocupación”

    4.
    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    5.
    El portazo del Presidente Kast a la idea de militares en las calles planteada en su reunión con alcaldes de oposición

    El portazo del Presidente Kast a la idea de militares en las calles planteada en su reunión con alcaldes de oposición

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tras nuevos robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al CMN y gobierno anterior por rechazar poner rejas en Parque Forestal
    Chile

    Tras nuevos robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al CMN y gobierno anterior por rechazar poner rejas en Parque Forestal

    Kast llama a dar certeza jurídica y garantías a las inversiones extranjeras: “Si no lo hacemos, Chile no es posible”

    Gobierno descarta descoordinación tras preocupación de ministra Chomali por indicación sobre migrantes irregulares

    Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones
    Negocios

    Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones

    La necesaria agenda pro empleo ausente hasta ahora, la columna de Soledad Hormazábal

    Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes
    Tendencias

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”
    El Deportivo

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    Una encuesta clave: la trastienda de la decisión del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que alerta a Chile

    Enciende las alarmas: Nicolás Jarry se baja de Roland Garros y estira la incertidumbre sobre su recuperación

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”
    Cultura y entretención

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Qué dicen sobre la mente de Trump sus ráfagas de posteos nocturnos
    Mundo

    Qué dicen sobre la mente de Trump sus ráfagas de posteos nocturnos

    Organismo electoral de Perú finaliza el conteo de votos un mes después la primera vuelta y se alista para la proclamación de los candidatos que irán al balotaje

    El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada