Kast llama a dar certeza jurídica y garantías a las inversiones extranjeras: “Si no lo hacemos, Chile no es posible”

El Presidente José Antonio Kast, en el marco de su gira por la Región de Atacama, hizo un llamado a entregar certezas y garantías para la inversión extranjera en el país.

El Mandatario entregó estas declaraciones mientras participaba en el anuncio de inversión de la minera Kinross, a la que asistió junto al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

En sus palabras, el Jefe de Estado además lanzó una crítica a la administración del exmandatario Gabriel Boric, aunque sin mencionarlo directamente.

“Chile viene de un periodo difícil, de falta de crecimiento, de falta de empleo, y sí, estamos innovando”, dijo.

Y luego agregó: “Algunos dicen que es un riesgo muy alto, pero el riesgo más alto es mantener la cesantía, el riesgo más alto es mantener la baja inversión. Si no hacemos un cambio profundo en cómo enfrentamos el hecho de dar certeza jurídica, el hecho de darle garantía a las grandes inversiones extranjeras, que van a permitir también que nuestros pymes salgan adelante, Chile no es posible”.

Kast planteó que “Chile necesita de inversiones, grandes inversiones extranjeras para que nuestras familias tengan trabajo”.

En ese sentido, apuntó que “el porcentaje de proveedores que atienden a la gran minería es muy grande. Cada uno de los valles de esta región va ver un cambio radical, porque si hay más inversión minera, también van a haber más turistas que lleguen a Chile”.

“La labor del Estado es proveer infraestructura. Nosotros tenemos que avanzar en un aeropuerto internacional”, zanjó