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    Con bajas y protestas: la polémica que rodea la final del Festival de Eurovisión 2026 por participación de Israel

    España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia decidieron restarse del concurso como manifiesto a la decisión de dejar participar a Israel en esta edición. Mientras tanto en Viena, lugar en que se llevará a cabo el evento, cientos de manifestantes intentan boicotear la realización del festival.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este sábado se llevará a cabo la final del Festival de Eurovisión. La versión 70 del evento ha estado marcada por polémicas por la salida del concurso de cinco países a finales del año pasado, quienes argumentaron que no participarían si uno de los concursantes era Israel.

    El primero en anunciar su retirada fue España. En septiembre, más de 50 eurodiputados pidieron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que se expulsara a Israel del festival, tal como ocurrió con Rusia en 2022, tras la invasión a Ucrania.

    Sin embargo, en diciembre del año pasado, la mayoría de las cadenas públicas que forman parte de la UER votaron a favor de las condiciones del concurso y accedieron a mantener a Israel dentro del festival.

    Fue entonces que España, seguido de Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia manifestaron su decisión de abandonar el evento para la versión del 2026.

    El presidente Pedro Sánchez dijo este viernes que “España no participa en el Festival de Eurovisión porque nuestro compromiso con los Derechos Humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura”.

    La final del festival de Eurovisión se llevará a cabo este sábado en la ciudad de Viena y durante la jornada cientos de manifestantes se desplegaron por las calles de la capital austriaca en contra de la participación de Israel.

    En algunas de las pancartas se leía la consigna: “No stage for genocide” (Ningún escenario para el genocidio).

    Noam Bettan, es el representante israelí en esta edición. Es hijo de inmigrantes franceses y tras su paso en el servicio militar en Israel comenzó una carrera como cantante. En el evento se presentará con la canción ‘Michelle‘, con una letra en hebreo, francés e inglés.

    Tras clasificar a la final este 12 de mayo, Bettan dijo “escuché los abucheos, pero rápidamente escuché vítores de gente de nuestro lado que se está divirtiendo y me está apoyando, eso me levantó el ánimo. Fue lo mejor del mundo en mi corazón. Me da fuerza. El pueblo de Israel vive, nos vemos en la final”.

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