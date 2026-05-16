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    China y Estados Unidos acuerdan reducir aranceles para impulsar el comercio bilateral

    El Ministerio de Comercio chino calificó los acuerdos como preliminares y señaló que ambas partes seguirán negociando los detalles. El entendimiento incluye la creación de consejos de inversión y comercio, además de compromisos vinculados a productos agrícolas y aeronaves estadounidenses.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Estados Unidos impone aranceles a México, Canadá y China: ¿Qué productos podrían subir de precio?

    China y Estados Unidos acordaron reducir aranceles sobre algunos productos con el objetivo de promover el comercio bilateral, según informó este sábado el Ministerio de Comercio chino, que calificó los entendimientos alcanzados como acuerdos preliminares.

    El comunicado fue emitido tras una cumbre de dos días celebrada en Pekín entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, en medio de expectativas sobre los resultados de la primera visita de Estado de Trump a China en casi una década.

    De acuerdo con el Ministerio de Comercio de China, Pekín y Washington adoptarán una serie de medidas orientadas a ampliar el intercambio bilateral en sectores como la agricultura. Sin embargo, la cartera no entregó mayores detalles y precisó que ambas partes continúan negociando los pormenores.

    En concreto, el comunicado señala que “ambas partes han acordado crear un consejo de inversión y un consejo comercial” para negociar reducciones arancelarias recíprocas y específicas para determinados productos, así como recortes más amplios en productos no especificados, incluidos los agrícolas.

    China y Estados Unidos acuerdan reducir aranceles para impulsar el comercio bilateral Yan Yan

    El Ministerio de Comercio también confirmó el plan de China de comprar aviones estadounidenses, aunque no especificó la cantidad ni la marca. Además, sostuvo que Pekín abordará activamente las preocupaciones de Washington sobre las importaciones agrícolas procedentes de Estados Unidos.

    Trump, sin embargo, había señalado previamente que el tema de los aranceles no fue abordado en sus reuniones con Xi. “No hablamos de aranceles”, dijo el viernes a periodistas a bordo del Air Force One. “Están pagando aranceles sustanciales, pero no hablamos de eso”.

    El mandatario estadounidense también afirmó que China acordó comprar 200 aviones Boeing, aunque analistas han cuestionado la falta de un cronograma para concretar esa adquisición.

    Según el comunicado chino, “la parte estadounidense promoverá activamente la resolución de las preocupaciones de China” respecto a materias como la retención automática de productos lácteos y bebidas, las exportaciones de bonsáis en sustratos de cultivo a Estados Unidos y el reconocimiento de la provincia de Shandong como un área libre de gripe aviar.

    China y Estados Unidos acuerdan reducir aranceles para impulsar el comercio bilateral CHINA STRINGER NETWORK

    El texto no identifica a las empresas afectadas ni entrega detalles sobre volúmenes, valores o plazos asociados a esas medidas.

    A su vez, el Ministerio de Comercio indicó que China también buscará resolver las preocupaciones de Estados Unidos vinculadas al registro de instalaciones para la producción de carne de vacuno y las exportaciones de carne de ave desde algunos estados estadounidenses hacia China.

    La cartera confirmó además acuerdos sobre “las compras chinas de aviones estadounidenses y las garantías de Estados Unidos sobre el suministro de motores y piezas de aeronaves a China”, aunque sin entregar mayores precisiones.

    El Ministerio de Comercio agregó que las conversaciones sobre los detalles continuaban y que los acuerdos serán “finalizados lo antes posible”.

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