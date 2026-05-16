Carmona y posible cambio de régimen de Punta Peuco: “Muy evidentes las muestras de consideración con criminales de lesa humanidad”

Tras la conmemoración de los 50 años del caso calle Conferencia, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó la postura del mandatario José Antonio Kast sobre abrirse a volver a modificar el régimen con el que opera actualmente el recinto penal de Punta Peuco .

La posibilidad la volvió a enfatizar durante la jornada del viernes, mientras se encontraba de gira por la región de Atacama: “Los reglamentos penitenciarios permiten que la autoridad reordene la situación, y que personas que tienen condenas por distinta índole puedan ser separadas. Por eso existe, por ejemplo, Capitán Yáber, para poder atender a personas que cometen un tipo de delito. Existen las cárceles de máxima seguridad y también existen cárceles como las que se crearon durante gobiernos anteriores y que el presidente Boric decidió cambiar (...) No comparto varias de las medidas que tomó el presidente Boric. Y algunas de esas van a cambiar".

Consultado sobre la posibilidad, Carmona señaló: “ Me parece que son muy evidentes las muestras de cierta consideración con quienes son criminales de lesa humanidad ”.

“Primero eran indultos que conmutaran peñas de parte de la bancada de la derecha, luego viene la modificación de lo que es una cárcel especial para los criminales de lesa humanidad”, enfatizó el exdiputado comunista.

En ese aspecto, valoró la modificación realizada durante la administración de Gabriel Boric, que transformó el recinto ubicado en Tiltil en una cárcel común.

“Había un avance, democratizar las condiciones en que vive la población penal, sin beneficios especiales. Yo sé lo que era Punta Peuco, en su momento me tocó fiscalizar cuando fui diputado, entré a la cárcel, vi en qué condiciones vivían, no tenía nada que ver con las otras cárceles del país”, señaló al respecto.

“Me parece fuerte que en un tema que es de civilización, es de convivencia entre los distintos grupos que somos la sociedad chilena, el Presidente muestre una inclinación con beneficio inequívoco hacia una parte del país que fue comprometido en el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad”, concluyó el dirigente sobre esta posibilidad.

Actualmente, tras la modificación durante el gobierno de Boric, el recinto penal mantiene a más de 130 condenados por delitos de lesa humanidad.

Tras la modificación del Decreto Supremo N° 580 de 1995, actualmente se han integrado otras tres personas condenadas por delitos comunes.