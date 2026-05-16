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    Con un eagle y una jornada de altibajos: Joaquín Niemann se mete en la pelea de cara al último día del PGA Championship

    El chileno realizó cinco birdies, un águila y tres bogeys en una actuación bastante movida. Finalizó con cuatro golpes bajo par y acumuló una tarjeta de -2 para volver a acercarse a los líderes.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Niemann tuvo una gran jornada y se metió en la pelea por el PGA Championship. Chris Trotman/LIV Golf

    Joaquín Niemann protagonizó una montaña rusa de emociones en el Aornimink Golf Club de Newtotn Square, Pensilvania. El chileno realizó una brutal remontada, en un día plagado de altibajos, y se volvió a meter en la pelea por el PGA Championship, el segundo major del año.

    El talagantino mejoró su participación tras el opaco desempeño del viernes y se acercó a los líderes nuevamente. Finalizó el día con cuatro golpes bajo par y una papeleta acumulada de -2. Cinco birdies, un eagle y tres bogeys marcaron su actuación.

    Niemann saltó al tee a eso de las 9.51 horas, alejado de los puestos de avanzada. Tras un debut prometedor, tuvo un segundo día deslucido, aunque logró pasar el corte con holgura.

    El inicio sería un anticipo de un día bastante movido. Todo comenzó con un bogey en la primera bandera, en lo que parecía ser una continuidad del pésimo viernes. Fue un enredo en una estación que había afrontado con tranquilidad en los días anteriores.

    Sin embargo, reaccionó con su primer birdie en la bandera 3. Tras cinco golpes bajo par, enlazó dos descuentos consecutivos en la 8 y 9.

    La irregularidad volvió a aparecer tras su segundo bogey en el hoyo 12. No obstante, vendría su mejor racha del día para confirmar su remontada. Birdies en el 13 y 15 le permitieron descontar, mientras que un eagle en el 16 lo terminó por elevar. Completó la estación de 554 yardas, estipulada para 5 golpes, en 3. Se llevó los aplausos de todos los presentes.

    Subió más de 40 puestos en cuestión de minutos, a la espera de que jugaran los líderes. Pero en un reflejo de lo que fue la jornada en general, el chileno continuó con un nuevo bogey para aterrizar su actuación. Quedó como T14, pero con la incógnita del desempeño de un gran grupo de jugadores que venían a continuación. Lo claro es que tiene opciones de pelear por el título en el día definitorio.

    Más sobre:GolfPolideportivoPGA ChampionshipJoaquín NiemannLIV GolfMajor

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