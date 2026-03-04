Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

Esta tarde, por solo un voto de diferencia, la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley -que se encuentra en primer trámite constitucional- que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, y que beneficiaría a reos condenados por violaciones a derechos humanos y otros delitos.

La iniciativa fue visada por 23 votos, mientras que 22 senadores votaron en contra, sin que se registraran abstenciones.

A las 16:00 en la sala del Senado comenzó la revisión y votación del proyecto de ley -moción de los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN)-, que ya incluía informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Así, luego de una áspera discusión que incluyó una serie de recriminaciones a los autores y legisladores de derecha que apoyan el proyecto, se definió el plazo para presentar indicaciones, el cual no estuvo exento de polémica, dada la falta de acuerdo entre los presentes.

Por lo anterior, el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, abrió la votación para fijar como día final el próximo lunes 16 de marzo hasta el mediodía, a través de la secretaría del Senado, lo que fue respaldado por 27 votos, mientras que otros nueve votaron en contra del lapso.

Una vez finalizada la discusión, Yasna Provoste (DC) y Fidel Espinoza (PS) hicieron reserva de constitucionalidad.

Discusión en la Sala

En medio de la discusión, el senador Daniel Núñez (PC) pidió inhabilitar a Javier Macaya (UDI) porque su padre, Eduardo Macaya, se podría ver beneficiado, tras la condena por cuatro abusos sexuales contra menores de edad.

“Quiero pedir que acá la inhabilidad de un senador que según el artículo 8, que establece las inhabilidades, se vería en este caso, un familiar suyo beneficiado por este proyecto de ley. Entonces, yo quiero pedir que se inhabilite el senador Macaya porque si este proyecto de ley se aprueba, él podría, o sea el padre de él, se podría haber beneficiado en el momento en que cumple 76 años y no termine en la cárcel de cumplir la condena que corresponde”, señaló Núñez, citando el artículo 169, letra C, del reglamento.

A esto respondió su par Rojo Edwards, quienes calificó de “lo más bajo” las declaraciones de Núñez y aclaró que Macaya padre no se vería beneficiado por la ley, a su juicio, e incluso, pidió eliminar las palabras del comunista del acta.