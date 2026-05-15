De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, abordó esta los desafíos que enfrenta en su cartera, así también como el proyecto de tren Valparaíso-Santiago anunciado por el gobierno anterior.

Consultado esta jornada en Radio Pauta sobre cuándo entrará en vigencia la llamada Ley Uber, que busca regular a las aplicaciones de transporte informales, así como también la Ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones), que busca reducir la siniestralidad vial mediante fiscalización automatizada con cámaras, el titular de Transportes indicó que están trabajando en ambas, ya que el anterior gobierno no dejó listas las plataformas que necesitaban para entrar en vigencia.

“ Los dos proyectos necesitan una plataforma y ninguna de las dos plataformas ha existido . Tanto la ley Uber como la ley CATI necesitan plataformas tecnológicas para que funcionen”, sostuvo.

En el caso de la Ley CATI, detalló, “necesitas instalar las cámaras y necesitas todo el software computacional que agarra la información de las cámaras”.

“Estamos avanzando justamente en la plataforma (...) tampoco existía la plataforma EAT de la Ley Uber, siendo que el anterior gobierno se gastó más de 500 millones de pesos en una consultoría para desarrollarla y tuvieron que botar el proyecto, tuvieron que licitarlo de nuevo y nosotros ahora agarramos esa nueva licitación”, explicó.

Asimismo, recordó la autoridad, ingresaron un nuevo reglamento de esta ley a Contraloría, que permite proteger el empleo y proteger la calidad de servicio. Esto, indicó, ya que “la anterior versión del reglamento era espantosa. Te dejabas fuera el 85% de los vehículos”.

En cuanto a fechas de entrada en funcionamiento, sostuvo que espera que ya este año comiencen a funcionar.

“Yo espero que la Ley EAT este 2026, y la Ley CATI también esperamos avanzar con bastante celeridad, con sentido de urgencia y esperamos tener buenas noticias pronto”, señaló.

De Grange por tren Santiago-Valparaíso: "Yo creo que es un proyecto que tiene mucho mérito"

Por otra parte, y consultado sobre el proyecto de tren de Valparaíso-Santiago que fue anunciado por el anterior gobierno, pero cuyo contrato de licitación para su estudio fue retirado de Contraloría por el Presidente José Antonio Kast, el ministro De Grange manifestó que el proyecto no tenía estudios que lo sustentaran.

“Yo creo que es un proyecto que tiene mucho mérito, pero que tiene un presupuesto importante de 3.500 millones de dólares y que compite con muchos otros proyectos a nivel nacional“, señaló.

En esto, el titular de Transportes descartó la idea de que pudiese ser un tren rápido.

“Olvidémonos del tren rápido. El tren rápido no tiene ningún sentido. Este es un proyecto más de carácter suburbano”, afirmó.

En esto, la autoridad fue crítico con la administración anterior, señalando que anunciaron la iniciativa sin respaldo ni estudios suficientes.

“El anterior gobierno hizo anuncios, pero sin ningún estudio. Ninguno. Solamente un croquis, un dibujo” , aseguró.

Sobre el punto, el secretario de Estado se mostró abierto a no descartar del todo la iniciativa, apuntando a que podría ser posible a futuro si se tienen números más precisos y si se cuenta con los recursos para impulsar un proyecto así.

“Yo sí creo que es un trazado que tiene muchísimo potencial, pero como cuesta 3.500 millones de dólares y no hay estudios, bueno, metámosle números más precisamente y veamos en qué momento de la cartera de inversiones como país lo podemos empujar”.