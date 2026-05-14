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    “Creí que era una paleteada entre amigos”: Migueles reconoce pagos de Lagos en la trama bielorrusa y blinda a Vivanco

    Según su testimonio ante la Fiscalía, la pareja de la exsuprema creía que los pagos que le hacía Eduardo Lagos solo tenían relación con recomendaciones y que el dinero venía de la minera. Además descartó tajantemente que la exmagistrada haya tenido conocimiento de algo de esto. "Si ella hubiera sabido, hoy sería un eunuco", dijo ante los persecutores.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra Ángela Vivanco.

    Gonzalo Migueles declaró por dos días consecutivos ante los investigadores de la trama bielorrusa, el pasado 23 y 24 de abril. Ahí, entregó una serie de detalles de su relación con los abogados imputados en la causa, aunque el punto central estuvo en intentar despejar los hechos que se le imputan a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

    De acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía de Los Lagos, ella habría recibido sobornos de parte de Eduardo Lagos y de Mario Vargas para que favoreciera los intereses de la empresa CBM en su litigio contra Codelco. Todo, supuestamente, con Migueles como intermediario.

    Sin embargo, gran parte del testimonio de Migueles -al que accedio La Tercera- estuvo destinado a derribar esa teoría. Según sostuvo ante los investigadores, la exjueza nunco supo que él estaba recibiendo dineros de parte de Lagos.

    “A principios de 2023, marzo o abril algo así, Eduardo Lagos me llama para tomarme un café. En su oficina me dice que tiene un cliente nuevo por una causa que podría ser muy bueno para su oficina y que si existe la posibilidad de que yo pudiera ayudarlo, echarle una mano, yo le dije que sí, en la medida de mis posibilidades. Al tiempo después me llama y me explica que se trataba de una empresa minera que había sido cesada en su contrato por una empresa más grande, que era Codelco. Y me dice si yo le podía ayudar en el sentido de cómo enfocar este tema judicialmente, yo le digo que ‘bueno, voy a hacer las averiguaciones posibles’, y en algún momento yo le pregunté a Ángela qué pasaba cuando una empresa chica era cesada en su contrato por una empresa grande, y ella me habla de la autotutela. Me quedó el concepto de autotutela, y eso es lo que le traspasé a Lagos. Después de eso hablo con Lagos y le digo que debieran ir por el lado de la autotutela", manifestó Migueles cuando se le consultó sobre por qué Lagos le hacía pagos.

    Eso, como describió la pareja de Migueles, fue lo que generó los pagos. Según él, nada más.

    “Después de eso hablo con Lagos y le digo que debieran ir por el lado de la autotutela. Esto pasa aproximadamente a mediados de año y en diciembre me llama y me dice ‘perrito, pasa por la oficina que te tengo un regalo’. Voy, pensando que me tenía un regalo y me pasa US$ 15.000. A mí me pareció fantástico porque me venía muy bien la plata, no vi que había ningún problema al respecto. Obviamente que ahora estoy completamente arrepentido", señaló.

    Luego continuó ante los investigadores: “En febrero de 2024 Lagos me dice que pase por la casa de cambios de Harold y me pasa US$ 10.000 más en efectivo. Y a mitad de año me dice que pase de nuevo a la casa de cambios y me pasa US$ 45 mil. Respecto a la entrega de esos dineros por parte de Eduardo Lagos, yo entiendo que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo por el que me debía entregar plata".

    ¿Qué opinaba Migueles de los pagos? Según declaró el imputado los agradecía, aunque con cierto pudor.

    “Reconozco con vergüenza que debió haberme dado un poco de pudor. Lo mismo con los US$10 mil que me entregó en febrero de 2024 y los 45 millones, yo agradecía no más. Hoy estoy arrepentido, me da vergüenza, pero no creí haber hecho nada que estuviera reñido con la justicia, creí que era una paleteada o un favor entre amigos, lo que dije antes en relación al caso de la minera", apuntó.

    ¿Sabía Ángela Vivanco de estas transacciones? “No. Si eso hubiera pasado, usted estaría frente a un eunuco, usted no tiene idea el nivel de rectitud que tiene Ángela. Si ella hubiera sabido, hoy sería un eunuco. Ella nunca supo lo de la plata, nunca supo de eso, sino hasta la formalización y en estos seis meses no hemos hablado”.

    Más sobre:Gonzalo MiguelesÁngela VivancoTrama bielorrusaEduardo Lagos

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