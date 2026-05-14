Colmed en “alerta” por focos de recorte presupuestario en salud: aseguran que ajuste afectará a la atención de pacientes

Tras conocerse un nuevo decreto ingresado por el Ministerio de Hacienda a Contraloría, el cual explicita el detalle del recorte presupuestario que el gobierno del Presidente José Antonio Kast realizará en el sector de salud, desde el Colegio Médico (Colmed) manifestaron su preocupación por la magnitud y el foco de los ajustes.

Esto, debido a que el documento, firmado por el ministro Jorge Quiroz, apunta específicamente a una reducción de fondos para varios hospitales del país, lo que, afirman, se traduce en un golpe para la red pública de salud.

Entre los recintos más afectados se encuentran en Hospital del Salvador, con una reducción de 2 mil 757 millones de pesos; el Hospital de Los Ángeles, con un recorte de 2 mil 706 millones de pesos, y el Hospital Guillermo Grant Benavente (Concepción), con 2 mil 696 millones de pesos.

Así, la directora del Colmed, Anamaría Arriagada, afirmó que “conocer este decreto nos pone en una señal de alerta y profunda preocupación”.

“Si bien existía un compromiso inicial y entendíamos que el ajuste estaría enfocado principalmente en medidas de eficiencia -como contratos, pago de honorarios y compras de bienes y servicios-, el lunes en el Congreso nos fuimos enterando de que también habría recortes en las contingencias y una revisión de múltiples proyectos de inversión que estaban en carpeta”, agregó la doctora.

“Hoy, más que el monto total del recorte -que alcanza cerca de 400 mil millones de pesos menos para salud-, lo que nos preocupa es la magnitud y el foco de estos ajustes. Particularmente grave es el recorte en inversiones, que asciende a 135 mil millones de pesos ”, indicó.

Afectaciones a la red asistencial

Asimismo, Arriagada mostró su preocupación por una serie de elementos que afectan directamente el funcionamiento de la red asistencial.

“Por una parte -relevó- se reduce en 109 mil millones el PPI (Programa de Prestaciones Institucionales), que corresponde al financiamiento diario de funcionamiento hospitalario , es decir, los recursos que permiten a los hospitales pagar cuentas y sostener su operación cotidiana. A eso se suma una disminución de 79 mil millones en el pago por egreso hospitalario (Financiamiento de Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico), lo que impacta de manera directa la capacidad resolutiva de los establecimientos y termina empobreciendo aún más a los hospitales públicos”.

Asimismo, destacó que el recorte de 88 mil millones en el Programa de Contingencias Operacionales “limita severamente la capacidad de respuesta de la red pública frente a imprevistos y emergencias sanitarias . Ese fondo era clave para movilizar recursos cuando la situación lo requería”.

Además, indicó que la medida impactará también en la atención primaria de salud. “La APS Universal se encuentra paralizada, el per cápita no crece y ahora, además, se suma una disminución de 18 mil millones en su presupuesto. Todo esto ocurre en un contexto de caída de las inversiones y de crecientes necesidades sanitarias”, aseguró.

En este sentido, y tras asegurar que desde el gremio estudiarán en detalle el impacto que tendrá el decreto en todos los servicios de salud y hospitales del país, Arriagada realizó un emplazamiento directo al Ministerio de Salud: “¿Cómo pretenden mantener funcionando la red, enfrentar la alerta oncológica y responder a las listas de espera con un recorte que golpea directamente el corazón del funcionamiento hospitalario y la atención primaria?”.

“Nos cuesta ver cómo este ajuste no terminará impactando la atención de las y los pacientes. Hoy, ese círculo parece muy difícil de cuadrar”, cerró la presidenta del Colmed.