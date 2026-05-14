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    Nigel Farage, líder de Reform UK, se enfrenta a una investigación por un regalo de 5 millones de libras

    El organismo de control de la corrupción en la Cámara de los Comunes inició una indagación sobre el líder de derecha por un obsequio que le dio el inversor en criptomonedas Christopher Harborne, un simpatizante de su partido partido.

    Por 
    Lya Rosen
    Nigel Farage, líder del partido de derecha Reform UK. Foto: Archivo. Temilade Adelaja

    El legislador británico Nigel Farage, líder del partido de derecha Reform UK, está siendo investigado por el Comisionado Parlamentario de Normas, Daniel Greenberg, por acusaciones de que infringió los reglamentos de la Cámara de los Comunes al no declarar un regalo de 5 millones de libras (unos US$6,7 millones).

    Tras revelarse este miércoles que no declaró la “donación” recibida por parte del inversor en criptomonedas Christopher Harborne, Farage insistió en que “no hay nada que investigar” porque, según él, el presente no estaba relacionado con su actividad política, ya que le fue entregado antes de convertirse en diputado y lo necesita para pagar su seguridad privada durante el resto de su vida.

    El dinero le fue entregado antes de que anunciara, apenas un mes antes del día de las elecciones, que se presentaría a las elecciones generales de 2024, como consignó Sky News.

    Sus oponentes políticos, en tanto, argumentan que el regalo, proveniente de Harborne, un simpatizante de Reform UK que reside en Tailandia, debería haberse declarado tras su elección.

    El principal partido de la oposición, el Partido Conservador, fue el que remitió su caso al Comisionado, un organismo de control oficial británico, luego de que la donación fuera reportada inicialmente por The Guardian.

    De acuerdo a The New York Times, el código de conducta de la Cámara de los Comunes establece que los nuevos legisladores “deben registrar todos sus intereses financieros actuales y cualquier beneficio registrable (que no sean ingresos) recibido en los 12 meses anteriores a su elección”.

    Y si bien los obsequios personales están exentos, el código añade que “deben considerarse tanto el posible motivo del donante como el uso que se le dará al obsequio. En caso de duda, el beneficio debe registrarse”.

    Más sobre:Nigel FarageReino UnidoReform UKRegaloCámara de los ComunesComisionado Parlamentario de NormasInvestigaciónMundo

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