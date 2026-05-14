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    Política

    Boric reconoce que su gobierno no interpretó las “advertencias” de la ciudadanía y llama al progresismo a “sanar heridas”

    El exmandatario realizó su primera intervención pública en el país tras dejar La Moneda durante la presentación de un libro sobre la exministra Carolina Tohá, instancia en la que entregó señales sobre cómo los sectores de izquierda deben rearticularse para construir una alternativa política a futuro.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    David Tralma
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El expresidente Gabriel Boric reapareció este miércoles en una actividad pública en Chile luego de dejar La Moneda, instancia en la que realizó una autocrítica respecto al inicio de su gobierno y al proceso constituyente, además de hacer un llamado a los sectores de izquierda y progresistas a recomponer relaciones tras la derrota en las últimas elecciones presidenciales.

    Las palabras del exmandatario se dieron durante la presentación del libro sobre la vida de la exministra del Interior Carolina Tohá, titulado La política se metió conmigo, escrito por el periodista Daniel Hopenhayn y presentado en la Universidad de Chile.

    En la actividad, Boric destacó distintos aspectos del texto, como la batalla generacional que enfrentó Tohá en sus primeros años en política y las dificultades de desenvolverse en ese espacio siendo mujer.

    En medio de esas reflexiones, el frenteamplista sostuvo que “el rol de la política es resolver los problemas de la mayoría de la gente y eso, evidentemente, no es neutral”.

    “No da lo mismo hacia qué lado se haga y por eso, uno tiene una dirección y la velocidad en la que avance en esa dirección, va a depender de la fuerza social que tenga, de la mayoría que sea capaz de construir”, complementó.

    Autocrítica por el inicio de su gobierno

    A continuación, el exmandatario abordó las señales políticas y sociales que -a su juicio- no fueron correctamente interpretadas por su administración.

    “Nosotros ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento del año 2021, en donde ya no teníamos esa mayoría, lectura que no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio -y yo soy el principal responsable de aquello- y menos en el proceso Constituyente respecto a los cambios o las advertencias que estaba dando la sociedad”, afirmó.

    Boric también llamó a las fuerzas progresistas a abandonar las discusiones marcadas por redes sociales y las descalificaciones políticas.

    “Salgamos de la discusión por Twitter, de la cuña rápida, de interpretar la peor versión posible de lo que quiere decir el adversario y conversemos”, planteó.

    “Tenemos que sanar esas heridas”

    El expresidente además se refirió al futuro político de los sectores progresistas y aseguró que es necesario recomponer relaciones internas luego de la derrota electoral.

    “Tenemos que sanar esas heridas”, afirmó, agregando que es una conversación que ha sostenido con Carolina Tohá.

    “Tenemos que sanarlas rápido, porque de que las sanemos depende un poco la construcción del proyecto político futuro, pero el hecho de que las sanemos no mueve nada. O no mueve mucho hacia afuera”, sostuvo.

    Asimismo, reveló que ha mantenido conversaciones con actores políticos y sociales de distintas generaciones para recoger visiones respecto del futuro del progresismo.

    Sin embargo, reconoció que esos debates aún no logran conectar con las preocupaciones de la ciudadanía.

    “Me doy cuenta que las discusiones que tenemos en esos espacios son muy importantes, son muy enriquecedoras, pero hoy día no mueven a la sociedad”, señaló.

    En esa línea, Boric aseguró que el desafío es reconstruir una mayoría política y social.

    “Acá hay una discusión a propósito de cómo un proyecto político progresista de nuevo cuño logra volver a ser mayoría en Chile y yo quiero construir también para eso”, afirmó.

    Finalmente, sostuvo que cualquier proyecto progresista debe tener como eje central mejorar las condiciones materiales de vida de la población.

    “El punto base es que cualquier proyecto político progresista tiene que asumir que siempre tenemos que buscar mejorar las condiciones materiales de vida de toda la población”, concluyó.

    Más sobre:ExpresidenteGabriel BoricProgresismoFrente AmplioCarolina ToháLibroLa política se metió conmigo

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