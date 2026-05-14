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    Quién es Kouri Richins, la mujer condenada por la muerte de su esposo y que escribió un libro para superar el duelo

    La madre y esposa de 36 años recibió la máxima sentencia luego de que en marzo fuera encontrada culpable de envenenar en 2022 a Eric Richins con una bebida adulterada con fentanilo.

    Por 
    Lya Rosen
    Kouri Richins durante el juicio en que recibió cadena perpetua por matar a su marido. Imagen @IAmyLeigh en X.

    “Una persona condenada por esos hechos es simplemente demasiado peligrosa para volver a ser libre”, afirmó el juez Richard Mrazi este miércoles luego de condenar a cadena perpetua a Kouri Richins, la mujer que envenenó a su esposo y escribió un libro infantil sobre su muerte.

    La misma que a sus 36 años recibió la máxima sentencia luego de que en marzo pasado fuera encontrada culpable de envenenar en 2022 a Eric Richins, su esposo y padre de sus tres hijos, con una bebida adulterada con fentanilo.

    De acuerdo a BBC News, Kouri había contratado pólizas de seguro de vida a nombre de su marido y mantenía una relación extramatrimonial, según aseguraron los fiscales en el juicio de varias semanas que tuvo lugar hace un par de meses.

    Kouri Richins y su familia

    Los persecutores además sostuvieron que ella creía erróneamente que heredaría el patrimonio de su esposo, valorado en más de US$4 millones, tras su fallecimiento y que estaba planeando un futuro con un hombre con el que había tenido una aventura.

    Richins, que fue arrestada en marzo de 2023, había publicado el libro ilustrado Estás Conmigo (Are You With Me?), que, según explicó, estaba diseñado para ayudar a la gente, incluidos sus hijos, a lidiar con la muerte de un ser querido.

    Unos días antes de su detención, en una entrevista con la radio KPCW, afirmó: “Escribimos este libro y realmente esperamos que brinde algo de consuelo, no solo para nuestra familia, sino para otras familias que están pasando por lo mismo”.

    El libro escrito por Kouri Richins

    Misma publicación donde escribió una dedicatoria a su fallecido marido, llamándolo “mi increíble esposo y un padre maravilloso”.

    Aunque no testificó durante su juicio, este miércoles ella habló durante unos 30 minutos, dirigiéndose principalmente a sus niños, según informó CBS News. “Sé que hoy no quieren hablar conmigo y me odian. Está bien. Cuando estén listos, estaré aquí para ustedes”, dijo.

    Eric Richins, de 39 años, fue hallado muerto en la casa de la pareja en Kamas, Utah, durante la madrugada del 4 de marzo de 2022. Esa misma noche, la pareja había tomado una copa para celebrar una transacción exitosa en el negocio inmobiliario de ella, de acuerdo con la declaración que prestó a la policía.

    Más sobre:Estados UnidosKouri RichinsAsesinatoMaridoCadena perpetuaVenenoEric RichinsLibroMundo

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