SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Competencia para Bachelet: Antigua y Barbuda nomina a diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa en la carrera para liderar la ONU

    La expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas se suma oficialmente a la disputa por suceder a António Guterres, en una contienda donde también participa la exmandataria chilena, además de Rafael Grossi, Rebeca Grynspan y Macky Sall.

    Por 
    Roberto Martínez

    La carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) sumó una nueva candidata. La diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa fue nominada oficialmente por Antigua y Barbuda para competir por el máximo cargo del organismo multilateral, abriendo un nuevo escenario en la disputa internacional en la que también participa la expresidenta Michelle Bachelet.

    La postulación fue formalizada mediante una carta enviada por el primer ministro de la nación caribeña, Gaston Browne, y difundida este martes por Naciones Unidas.

    En la misiva, el mandatario destacó la trayectoria política y diplomática de Espinosa, asegurando que posee las capacidades necesarias para asumir el liderazgo de la organización.

    “Tengo el honor de presentar formalmente la candidatura de Su Excelencia María Fernanda Espinosa Garcés para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas”, señala el documento.

    Browne sostuvo además que la diplomática ecuatoriana cuenta con “la experiencia, el criterio, la independencia, la credibilidad y el prestigio internacional necesarios” para ejercer el cargo “con equilibrio, integridad, visión estratégica y, fundamentalmente, con impacto”.

    El gobierno caribeño defendió que Naciones Unidas necesita actualmente “una conducción capaz” de enfrentar un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y cuestionamientos al multilateralismo.

    Aporta el liderazgo que requiere la organización: capaz de fomentar la confianza, preservar el equilibrio institucional, fortalecer la cooperación internacional y ayudar a guiar a Naciones Unidas durante un período de transformación global”, añadió Browne.

    Trayectoria internacional

    Espinosa posee una extensa carrera en organismos internacionales y en la política ecuatoriana. Fue ministra de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador, además de desempeñarse como embajadora ante Naciones Unidas.

    Uno de sus hitos más relevantes ocurrió en 2018, cuando se convirtió en presidenta de la Asamblea General de la ONU, siendo una de las pocas mujeres latinoamericanas en alcanzar ese puesto.

    Desde Antigua y Barbuda destacaron especialmente su capacidad para generar consensos entre distintos bloques políticos y regionales al interior del sistema multilateral.

    Competencia para Bachelet

    La incorporación de Espinosa añade competencia directa a la candidatura de Michelle Bachelet, quien durante las últimas semanas ha intensificado sus gestiones internacionales para obtener respaldos de cara a la elección.

    La exmandataria chilena cuenta actualmente con el apoyo explícito de Brasil y México. De hecho, este lunes sostuvo una reunión en Brasilia con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien volvió a respaldar públicamente su opción para convertirse en la primera mujer latinoamericana en liderar Naciones Unidas.

    Bachelet también ha destacado por su experiencia dentro del sistema de la ONU, donde ejerció como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres.

    Su candidatura, sin embargo, perdió el respaldo oficial del gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast.

    Con la nominación de Espinosa, ya son cinco las principales figuras que aparecen en la carrera para suceder al actual secretario general, António Guterres.

    Entre ellos destaca Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi; la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

    Más sobre:ONUMaría Fernanda EspinosaMichelle BacheletSecretaría General de Naciones UnidasAntigua y BarbudaGaston BrowneMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump pedirá a Xi Jinping que “abra” China a empresas estadounidenses

    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    Acumulaba más de 40 anotaciones negativas: Corte confirma cancelación de matrícula a alumno de Curanilahue

    Cerro Castillo: cónclave liderado por Kast sella unidad del oficialismo para avanzar en megarreforma y seguridad

    Fech vuelve a tener directiva: lista integrada por militantes del PC y FA triunfa en las elecciones

    Mulet (FRVS) anuncia acciones legales por “fraude” en Codelco tras auditoría que detectó sobreestimación en producción de 2025

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

    2.
    En estado “grave” la pasajera francesa de crucero que dio positivo por hantavirus

    En estado “grave” la pasajera francesa de crucero que dio positivo por hantavirus

    3.
    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    4.
    Trump vuelve a tensionar relación con Venezuela al publicar imagen del país como el “estado 51” de EE.UU.

    Trump vuelve a tensionar relación con Venezuela al publicar imagen del país como el “estado 51” de EE.UU.

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Acumulaba más de 40 anotaciones negativas: Corte confirma cancelación de matrícula a alumno de Curanilahue
    Chile

    Acumulaba más de 40 anotaciones negativas: Corte confirma cancelación de matrícula a alumno de Curanilahue

    Cerro Castillo: cónclave liderado por Kast sella unidad del oficialismo para avanzar en megarreforma y seguridad

    Fech vuelve a tener directiva: lista integrada por militantes del PC y FA triunfa en las elecciones

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas
    Negocios

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas

    Expertos tributarios respaldan indicaciones del gobierno a megarreforma: dicen que son técnicas y no cambian sentido del proyecto

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay
    El Deportivo

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay

    Con Chaleco López en motos: el Desafío del Desierto reunirá a grandes leyendas del rally chileno

    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial
    Cultura y entretención

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    La nueva era moderna de The Strokes en su regreso a Chile

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Trump pedirá a Xi Jinping que “abra” China a empresas estadounidenses
    Mundo

    Trump pedirá a Xi Jinping que “abra” China a empresas estadounidenses

    Competencia para Bachelet: Antigua y Barbuda nomina a diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa en la carrera para liderar la ONU

    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes