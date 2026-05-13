Competencia para Bachelet: Antigua y Barbuda nomina a diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa en la carrera para liderar la ONU

La carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) sumó una nueva candidata. La diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa fue nominada oficialmente por Antigua y Barbuda para competir por el máximo cargo del organismo multilateral, abriendo un nuevo escenario en la disputa internacional en la que también participa la expresidenta Michelle Bachelet.

La postulación fue formalizada mediante una carta enviada por el primer ministro de la nación caribeña, Gaston Browne, y difundida este martes por Naciones Unidas.

En la misiva, el mandatario destacó la trayectoria política y diplomática de Espinosa, asegurando que posee las capacidades necesarias para asumir el liderazgo de la organización.

“Tengo el honor de presentar formalmente la candidatura de Su Excelencia María Fernanda Espinosa Garcés para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas”, señala el documento.

Browne sostuvo además que la diplomática ecuatoriana cuenta con “la experiencia, el criterio, la independencia, la credibilidad y el prestigio internacional necesarios” para ejercer el cargo “con equilibrio, integridad, visión estratégica y, fundamentalmente, con impacto”.

El gobierno caribeño defendió que Naciones Unidas necesita actualmente “una conducción capaz” de enfrentar un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y cuestionamientos al multilateralismo.

“Aporta el liderazgo que requiere la organización: capaz de fomentar la confianza, preservar el equilibrio institucional, fortalecer la cooperación internacional y ayudar a guiar a Naciones Unidas durante un período de transformación global”, añadió Browne.

Trayectoria internacional

Espinosa posee una extensa carrera en organismos internacionales y en la política ecuatoriana. Fue ministra de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador, además de desempeñarse como embajadora ante Naciones Unidas.

Uno de sus hitos más relevantes ocurrió en 2018, cuando se convirtió en presidenta de la Asamblea General de la ONU, siendo una de las pocas mujeres latinoamericanas en alcanzar ese puesto.

Desde Antigua y Barbuda destacaron especialmente su capacidad para generar consensos entre distintos bloques políticos y regionales al interior del sistema multilateral.

Competencia para Bachelet

La incorporación de Espinosa añade competencia directa a la candidatura de Michelle Bachelet, quien durante las últimas semanas ha intensificado sus gestiones internacionales para obtener respaldos de cara a la elección.

La exmandataria chilena cuenta actualmente con el apoyo explícito de Brasil y México. De hecho, este lunes sostuvo una reunión en Brasilia con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien volvió a respaldar públicamente su opción para convertirse en la primera mujer latinoamericana en liderar Naciones Unidas.

Bachelet también ha destacado por su experiencia dentro del sistema de la ONU, donde ejerció como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Su candidatura, sin embargo, perdió el respaldo oficial del gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast.

Con la nominación de Espinosa, ya son cinco las principales figuras que aparecen en la carrera para suceder al actual secretario general, António Guterres.

Entre ellos destaca Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi; la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; y el expresidente de Senegal, Macky Sall.