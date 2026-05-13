Como es habitual a mediados de mes, PlayStation ha revelado la lista de videojuegos que se sumarán al catálogo de suscriptores de los niveles Extra y Deluxe de PlayStation Plus. Para este mes de mayo de 2026, la propuesta de la compañía japonesa se apoya en títulos de alto perfil mediático y el regreso de uno de los pilares técnicos de la generación pasada.

A partir del martes 19 de mayo, los usuarios podrán acceder a una selección liderada por Star Wars Outlaws. El título de Ubisoft, que propone una aventura de mundo abierto centrada en el submundo criminal de la galaxia, llega al servicio para reforzar la oferta de juegos de acción contemporáneos. Es un movimiento estratégico para Sony, considerando el peso de la licencia de Lucasfilm en el mercado masivo.

Acompañando al estreno galáctico, destaca el retorno de Red Dead Redemption 2. La obra maestra de Rockstar Games vuelve a estar disponible para los suscriptores, ofreciendo una de las experiencias narrativas y técnicas más sólidas de la industria. Aunque no es una novedad absoluta en el servicio, su presencia suele ser uno de los principales ganchos para retener suscriptores debido a su extensa duración y calidad. Y sirve como antesala del esperado GTA VI de la misma compañía.

Diversidad en la propuesta independiente

PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

Más allá de los nombres de gran presupuesto, la actualización de mayo incluye títulos que han ganado tracción por su dirección artística y mecánicas particulares.

The Thaumaturge: un RPG isométrico con un fuerte enfoque narrativo ambientado en la Varsovia de principios del siglo XX, donde lo sobrenatural se mezcla con conflictos históricos reales.

Bramble: The Mountain King: una aventura inspirada en el folclore nórdico que destaca por su atmósfera de horror y tensión, bien recibida por la crítica por su diseño visual.

Stranded: Alien Dawn: para los seguidores de la gestión y supervivencia, este simulador de construcción de colonias en planetas hostiles ofrece una profundidad táctica considerable.

El listado se completa con títulos más ligeros y orientados a diversos públicos, como Cat Quest, la experiencia de conducción de LEGO 2K Drive y el clásico de la casa Watch Dogs, que se suma a la línea de Ubisoft+ Classics incluida en la suscripción.

El foco en los niveles superiores

Cabe recordar que estas adiciones son exclusivas para los miembros de los planes Extra y Deluxe. Mientras que el nivel Essential se limita a los juegos mensuales que el usuario debe reclamar, el Catálogo de Juegos funciona como una biblioteca rotativa de acceso libre mientras la suscripción esté activa.

Con esta actualización, Sony mantiene su política de no estrenar sus grandes exclusivas de día uno en el servicio, pero compensa la oferta con acuerdos con terceros -como Ubisoft y Rockstar- para asegurar que la biblioteca se mantenga competitiva frente a otras opciones de suscripción en el mercado.