Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

Cuando Bungie anunció el regreso de Marathon, una de sus franquicias de mediados de los noventa, la expectativa fue inmediata. Sin embargo, el estudio responsable de Halo y Destiny dejó claro desde el principio que no estábamos ante un remake nostálgico ni una campaña narrativa tradicional.

El Marathon de esta nueva era, que hemos estado probando en PlayStation 5, es un extraction shooter, especie de cruce entre juego de disparos y extracción que abandona las certezas de las aventuras lineales para abrazar la tensión de la supervivencia multijugador.

No es un juego diseñado para complacer a las masas de forma instantánea, y quizás ahí radica su mayor virtud.

El peso de la supervivencia

Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

Para quienes no estén familiarizados con el género, la premisa de Marathon es simple: tú y tu escuadrón descienden al planeta Tau Ceti IV como “Runners” (o “Corredores”), recogen recursos valiosos, cumplen objetivos específicos y, lo más importante, deben encontrar una zona de extracción para escapar con vida.

Pero si mueres en el intento, pierdes el botín.

A diferencia del heroísmo constante que Bungie perfeccionó en Destiny, aquí la vulnerabilidad es la regla. Cada incursión es un ejercicio de cálculo, sigilo y supervivencia. ¿Vale la pena abrir fuego y arriesgar los artefactos que ya recolectamos, o es mejor esconderse y asegurar la extracción? El juego no te castiga por ser cauteloso, de hecho, lo exige.

El gunplay

Donde Marathon saca a relucir sus credenciales es en las mecánicas de disparo. El llamado gunplay es robusto, preciso y cuenta con ese inconfundible “peso” que Bungie logra impregnar en sus armas.

En PlayStation 5, esto se ve potenciado por un uso sobrio pero efectivo de la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos del DualSense, que ayudan a diferenciar el comportamiento de un rifle de asalto estándar frente a armamento alienígena más exótico. Aunque esto es solo un detalle.

Visualmente, el juego toma una decisión audaz. Lejos de los tonos marrones y grises que suelen dominar los juegos de supervivencia militarizados, Marathon opta por una estética ciberpunk aséptica y llena de colores flúor . Es un universo que se siente extrañamente clínico, lo cual contrasta de maravilla con la brutalidad de los combates.

El diseño de sonido, crucial en este género para detectar pasos enemigos o recargas a la distancia, está ajustado con una precisión milimétrica. Y tiene sentido: en Marathon, escuchar bien es tan importante como apuntar rápido.

La fricción como mecánica

El aspecto que más dividirá a los jugadores es su curva de aprendizaje y la dureza de sus sistemas.

Marathon no tiene interés en llevarte de la mano. Las primeras horas pueden ser derechamente frustrantes mientras aprendes a memorizar el mapa, entender la economía del juego y sufrir emboscadas de jugadores más experimentados.

La falta de una campaña para un solo jugador tradicional será un punto de fricción para los fanáticos más veteranos de la saga original. Aunque hay un profundo lore esparcido por el mundo y una narrativa emergente que se construye a través de las temporadas y la comunidad, no hay una historia lineal que seguir. Eres un engranaje más en una máquina de extracción constante.

¿Vale la pena?

No es un juego para todos, ni tampoco está pensado para agradarle a todo el mundo (ahí probablemente se distancia de Arc Raiders).

Si bien, Marathon no busca ser una revolución ruidosa ni el próximo fenómeno viral que desplace a otros juegos de disparos en primera persona, Bungie ha entregado una obra calculada, exigente y de nicho, diseñada con un alto nivel de artesanía.

Es un título que requiere paciencia, horas de juego y comunicación constante si eres un jugador en equipo , además, por supuesto, de una alta tolerancia a la frustración.

Para aquellos dispuestos a aceptar esta enorme barrera de entrada y sumergirse en el implacable ciclo de riesgo y recompensa, Marathon ofrece una de las experiencias multijugador más tensas y gratificantes disponibles hoy en el catálogo de PS5.