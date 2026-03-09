Se llama Starlink Mini y es una antena del tamaño de un notebook, cabe en la mochila o la maleta y, por si fuera poco, tiene el router integrado. La nueva apuesta ultraportátil de la compañía de Elon Musk es el sueño absoluto para nómades digitales y aventureros, aunque su precio obliga a preguntarse: ¿cuánta falta hace realmente estar conectado en un camino rural perdido?

La promesa del “teletrabajo desde cualquier parte” siempre ha tenido letra chica en Chile. Basta alejarse un par de horas de Santiago, meterse por algún camino secundario en el Cajón del Maipo o buscar un lodge en la Patagonia o una cabaña escondida en San Pedro de Atacama, para que la señal del celular empiece a flojear.

Las videollamadas se congelan, los correos a veces no salen y el sueño del nómade digital se transforma rápidamente en un dolor de cabeza.

Hasta ahora, la solución satelital de Starlink exigía un compromiso logístico: aparte de pesada, la antena estándar (que es ideal para Internet residencial en zonas remotas) es un armatoste que requiere enchufe, un router aparte y un espacio considerable en el maletero del auto. Pero hace poco aterrizó en el país la Starlink Mini, una versión miniaturizada que promete cambiarlo todo.

En La Tercera la estuvimos probando y el veredicto es claro: hace la pega, y la hace sorprendentemente bien.

Tamaño ideal

Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

Lo primero que llama la atención al sacar la Starlink Mini de su caja es que no parece una antena satelital. Con dimensiones similares a las de un notebook de 15 pulgadas y un peso de poco más de un kilo, se siente más como un iPad grueso o un libro de arte.

A diferencia de su hermana mayor, la Mini trae el router Wi-Fi integrado dentro de la misma placa.

Atrás quedaron los cables enredados y los aparatos extra. Aquí solo tienes la antena, un pequeño soporte trasero para apoyarla en el suelo o sobre una mesa, y el cable de poder.

Su simpleza la hace ideal para echarla en la mochila o la maleta de viaje junto con el computador y listo.

La magia del USB-C

Vaya por delante que la recomendación por la que llegué a esta solución de Internet satelital no fue por el tamaño. El verdadero punto de inflexión de este dispositivo es cómo se alimenta.

Si bien trae su clásico enchufe de pared, con un cable bastante generoso de 15 metros, la Starlink Mini puede funcionar conectada a una power bank mediante un cable USB-C a conector de barril (el que, por supuesto, se vende por separado o requiere un adaptador de terceros compatible con Power Delivery de 100W).

En nuestras pruebas, logramos conectarla desde las oficinas del diario en Las Condes y en otro sitio en Providencia usando una batería portátil de alta capacidad (paso el dato: PowerCell Apex de la marca Klipxtreme con 50.000 mAh y 100W).

La Starlink Mini consume entre 25W y 40W en promedio. Esto significa que con un buen power bank, puedes tener Internet de alta velocidad durante unas cuatro a seis horas sentado en una roca frente al mar o en la cima de un cerro, sin depender de un generador o del encendedor del auto.

Es una solución muy útil, además, para seguir trabajando durante un corte prolongado de luz.

Conectar, apuntar, navegar

La instalación mantiene la filosofía “a prueba de tontos” de la marca. Bajas la app de Starlink en el celular, enchufas la antena, y la aplicación usa la cámara para escanear el cielo y decirte exactamente hacia dónde debes inclinarla.

La instalación demora menos de tres minutos.

¿Y la velocidad? No esperes los más de 200 Mbps de la antena residencial, pero los números son más que dignos.

En nuestras pruebas en zonas más periféricas como San Bernardo, la Mini entregó velocidades consistentes de entre 50 y 100 Mbps de bajada, con una latencia de unos 30 a 40 milisegundos.

Es decir, alcanza perfecto para tener una reunión por Zoom con la cámara encendida, escuchar Spotify de fondo o ver una película en Netflix en 4K por la noche sin que se quede cargando.

En la oficina, desde un piso 14 y sin conectar a un enchufe, nos dio una velocidad de bajada de 150 Mbps en promedio.

Precio y planes

Aquí es donde la fantasía choca con la realidad. La portabilidad tiene su precio.

El hardware de la Starlink Mini tiene un costo aproximado de $199.990 pesos chilenos (dependiendo de las ofertas del momento en el retail o la web de Starlink).

A eso debes sumarle el plan mensual. En el modo itinerante (según la firma de Elon Musk, “ideal para casas rodantes, nómades y autocaravanas, y para trabajar en cualquier lugar”), Starlink ofrece un plan de 100GB mensuales por $45.000 CLP , pensado para escapadas de fin de semana o viajes de trabajo con fecha de retorno, y un itinerante ilimitado que sube bastante más la tarifa a $87.000.

En el caso del primero, lo bueno es que puedes pausar el servicio. Si solo vas a acampar o de viaje por unos días a uno de los 150 países y territorios donde está disponible Starlink, pagas esos meses y luego lo congelas desde la aplicación sin multas.

La antena se puede meter en una mochila o maleta de viaje y no tiene problemas en los controles de los aeropuertos . Esto porque no tiene una batería interna. La recomendación es llevarla en una mochila o maletín en la cabina para no dañarla.

¿Vale la pena?

La Starlink Mini no es para todo el mundo. Si vives en una ciudad como Santiago y tienes fibra óptica, esto no es para ti. Si buscas instalar Internet fijo en una casa rural donde verás películas todos los días, probablemente te convenga la antena estándar por un tema de capacidad.

Pero si eres un fotógrafo de naturaleza, alguien que viaja constantemente en una van, un profesional que necesita responder correos urgentes desde cualquier rincón de Chile, o simplemente alguien que valora la tranquilidad de echar el Internet a la mochila antes de perderse en el mapa, la Starlink Mini es una maravilla empaquetada en un rectángulo blanco que simplemente funciona.