Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el retorno de los monitores Studio

En medio de una semana de lanzamientos, tras el anuncio del iPhone 17e, la compañía liderada por Tim Cook presentó este martes su nueva generación de computadores portátiles impulsados por la familia de chips M5, M5 Pro y M5 Max.

La renovación llega por partida doble: por un lado, el MacBook Air -el laptop más vendido del mundo- recibe una actualización interna que muchos usuarios pedían a gritos.

Por el otro, los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas estiran los límites de la autonomía y la potencia gráfica para el segmento profesional. Y como si fuera poco, la firma sorprendió con nuevos monitores Studio Display.

Aquí te contamos los detalles de lo nuevo de Apple.

MacBook Air M5: el favorito saca las garras

El diseño delgado y sin ventilador que ya conocemos se mantiene intacto en versiones de 13,6 y 15,3 pulgadas, pero bajo su delgadez los cambios son sustanciales.

El nuevo chip M5 de Apple promete ser hasta 3,5 veces más rápido en tareas de inteligencia artificial y machine learning respecto a generaciones previas, un dato clave ahora que Apple Intelligence es el centro de la experiencia en macOS.

Pero la noticia que quizás alegre más a los usuarios no es solo el procesador: Apple finalmente ha duplicado las especificaciones base. El nuevo MacBook Air parte ahora con 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento SSD, dejando atrás los días de los 8 GB de RAM que se sentían insuficientes en 2026.

En términos de conectividad, el equipo estrena el chip inalámbrico N1, que dota al portátil de Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, asegurando velocidades de transferencia y estabilidad superiores.

También mantiene su cámara de 12 MP con Center Stage y promete hasta 18 horas de batería.

¿El precio? El salto en especificaciones tiene un costo. En Chile el nuevo MacBook Air con chip M5 va desde $1.135.990 .

MacBook Pro: potencia bruta y salto en autonomía

Para los usuarios que necesitan más que portabilidad, los nuevos MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max llegan a la mesa con especificaciones de ensueño.

Apple asegura que esta generación ofrece la mayor duración de batería jamás vista en una Mac: hasta 24 horas de uso continuo. Una cifra que, de cumplirse en el uso real, cambiaría las reglas del juego para editores de video y desarrolladores que trabajan en terreno.

El rendimiento gráfico también da un salto cualitativo gracias a la nueva arquitectura de GPU de los chips M5 Pro y Max, diseñada específicamente para acelerar flujos de trabajo en 3D y renderizado de video 8K.

Además, por primera vez, estos modelos incorporan puertos Thunderbolt 5, permitiendo velocidades de transferencia de datos que duplican al estándar anterior.

Estéticamente, los equipos mantienen la pantalla Liquid Retina XDR (con un brillo pico de 1.600 nits) y están disponibles en los acabados plata y el elegante negro espacial, que debutó la generación pasada para reducir las huellas dactilares.

Los precios para el segmento pro también se ajustan: en Chile el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro parte en $1.899.990, mientras que el modelo de 16 pulgadas inicia en $2.999.990 .

Nuevos Studio Display: opciones para todos

Junto a los portátiles, Apple también renovó su línea de monitores externos. Se presentaron dos versiones del Studio Display: un modelo estándar actualizado de 27 pulgadas y 5K que mantiene la esencia del original pero con mejoras internas (el precio para Chile: $1.849.990 ), y una nueva versión Studio Display XDR.

Este último es la joya de la corona para fotógrafos y coloristas, integrando tecnología mini-LED, una tasa de refresco ProMotion de 120Hz y un rango dinámico extremo, a un precio para Chile de $3.799.990 .

Disponibilidad en Chile, ¿cuándo llegan?

Los nuevos equipos ya están disponibles para reserva en mercados seleccionados como el chileno y comenzarán a llegar a las tiendas el próximo 11 de marzo.