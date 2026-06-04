Hacienda estudia enviar un proyecto para agilizar el levantamiento del secreto bancario vía judicial

El proyecto de inteligencia económica está en su etapa final. La iniciativa que incluye el levantamiento del secreto bancario fue sometida a votación este miércoles en la sesión de sala de la Cámara Alta, con sus últimos ajustes.

Sin embargo, tuvo un resultado sorpresivo. Un empate a 23 votos, debido a que el senador Matías Walker, votó a favor del mecanismo -que fue retocado por los diputados- junto al resto de la oposición, por lo que su definición quedó pendiente.

En medio de esta discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que se está trabajando en una idea para agilizar el proceso de levantamiento de secreto bancario, pero siempre en el ámbito judicial.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó el proyecto que aumenta el endeudamiento permitido por hasta US$6.200 millones.

“He iniciado un trabajo que lo partimos hace poco y van a ir conociendo ustedes detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que presentemos y preparemos desde Hacienda”, dijo el ministro, quien precisó que “será siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del poder judicial el levantar el secreto bancario”, señaló Quiroz durante la mañana.

Luego, más tarde complementó que “siempre quedará bajo el ámbito del poder judicial. Ahora bien, respecto de la persecución de las iniciativas, de las actividades ilegales y del rol que puede hacer cualquier supervisión que tenga la banca en esto, el Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio. Le hemos dado vuelta y pensamos que hay formas inteligentes de, a lo mejor, mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”.