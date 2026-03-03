Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

Durante el Mobile World Congress (MWC) que se desarrolla en Barcelona entre el 2 y el 5 de marzo, Xiaomi y Leica presentaron el Leica Leitzhphone powered by Xiaomi.

Este smartphone de última generación es fabricado por la compañía asiática y fue diseñado por la firma alemana especializada en cámaras profesionales .

Aquello se ve reflejado no solo en su diseño, que rinde tributo a los productos de Leica, sino que también en la interfaz propia que posee el dispositivo y en una serie de funciones que prometen conquistar a los amantes de la fotografía.

Otros modelos fabricados por Xiaomi, como los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, también incorporan elementos de Leica.

Sin embargo, el Leica Letzphone se presenta a sí mismo como el celular de la empresa alemana, materializado por la compañía asiática .

La Tercera revisó el dispositivo durante el MWC 2026.

Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía Cortesía

Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Lo primero que llama la atención del Leica Leitzphone es que sus cámaras se encuentran ubicadas en el centro del celular, dentro de una zona circular que recuerda a una cámara fotográfica especializada.

Aquella parte del diseño hace que tenga una apariencia similar a la del Xiaomi 17 Ultra. No obstante, se trata de dos smartphones diferentes, cada uno con sus propias características y sistema interno.

El Leitzphone cuenta con un chasis de aluminio plateado y tiene el grabado de Leica en una de sus esquinas superiores. También posee un anillo de cámara giratorio que contrasta con la cubierta trasera de fibra de vidrio negro.

Dicho anillo entrega la sensación de una cámara especializada profesional y brinda mayor control para factores como la distancia focal y el enfoque.

Este smartphone cuenta con una interfaz diseñada especialmente por Leica, así como con sus propios widgets, fondos de pantalla y tipografías .

Lo anterior contribuye a que se sienta como un modelo único en su tipo, que rescata la estética de la compañía alemana fundada hace más de 100 años.

La cámara triple del Leitzphone está conformada por: una Leica 1-inch Ultra Dynamic Camera impulsada por la tecnología LOFIC HDR, una Leica 200MP 75 – 100 mm Telephoto y una Leica 14 mm Ultra-wide Camera .

Desde la compañía aseguran que se trata de un sistema diseñado para la versatilidad, el cual ofrece un rendimiento superior en condiciones de poca luz y asegura una “claridad excepcional”.

El Leitzphone permite seleccionar entre 13 estilos para crear imágenes con una estética Leica clásica. Asimismo, cuenta con una variedad de marcos exclusivos que permiten brindar un toque personal adicional a las fotos.

Uno de los elementos más llamativos es el Content Authenticity Initiative (CAI), la propuesta de la marca para proteger los derechos creativos de los usuarios.

“CAI hace que las imágenes sean verificables y auténticas. Los metadatos seguros confirman su origen e integridad, reflejando el compromiso de Leica con la veracidad fotográfica”, explican.

Leitzphone cuenta con una pantalla OLED de 6,9″ y 120 Hz, con 3500 nits de brillo máximo en múltiples escenarios, así como con una batería de larga duración Xiaomi Surge Battery de 6000 mAh (typ).

Quienes deseen potenciar aún más sus capacidades, también pueden utilizarlo con el Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro .

Esta herramienta complementaria no solo añade botones adicionales que facilitan la utilización del celular al momento de grabar y capturar fotografías. Al usarlo, los usuarios cuentan con un disparador de dos etapas, dial personalizable, soporte para el pulgar, botón de video y palanca de zoom.

Junto con ello, puede utilizarse como power bank con su batería de 2000 mAh y es compatible con el Camera Ring del Leitzphone, lo que brinda un control todavía mayor sobre las tomas.

El smartphone es impulsado por Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, lo que permite un rendimiento fluido, mientras que el sistema Xiaomi’s 3D Dual-Channel IceLoop facilita una velocidad constante.

Hasta el momento, no se ha revelado cuáles serán los precios específicos de este dispositivo en distintos países del mundo.

Sin embargo, ya se dio a conocer que su valor en Europa será de 1.999 euros, es decir, más de $2.000.000 de pesos chilenos bajo el cambio actual.

El Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro, por su parte, costará 199 euros.

Cuáles son las características técnicas del Leica Leitzphone powered by Xiaomi

A continuación encontrarás las principales características técnicas del Leica Leitzphone powered by Xiaomi :