Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    El modelo de entrada al ecosistema de la firma de Cupertino actualiza el almacenamiento a 256 GB, integra el procesador A19 y cuenta con soporte nativo para Apple Intelligence.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple acaba de anunciar las características principales del equipo que sucede a la línea “e” introducida el año pasado, la cual reemplazó definitivamente a la serie SE.

    Esta nueva versión del iPhone se enfoca en actualizar componentes internos clave, manteniendo el diseño general y reservando ciertas tecnologías de hardware para los modelos de gamas superiores.

    Almacenamiento base de 256 GB y procesador A19

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    El cambio más relevante es la eliminación de la capacidad de 128 GB. El iPhone 17e establece los 256 GB como su almacenamiento base sin incrementar el precio de entrada respecto a la generación anterior.

    A nivel de rendimiento, el equipo incorpora el chip A19 fabricado en un proceso de 3 nanómetros, con una GPU de 4 núcleos. Esta decisión técnica responde a la necesidad de dotar al teléfono de la capacidad de procesamiento requerida para ejecutar con fluidez iOS 26 y las herramientas de Apple Intelligence, asegurando una vida útil prolongada para las actualizaciones de software venideras.

    Fotografía y conectividad

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    En el apartado fotográfico, el dispositivo mantiene una configuración de lente único. Cuenta con una cámara trasera Fusion de 48 MP que, mediante el procesamiento de imagen del chip A19, logra un zoom de calidad óptica de 2x a través del recorte del sensor.

    Soporta grabación en 4K a 60 fps con Dolby Vision y captura de retratos de última generación con control de enfoque posterior.

    Adicionalmente, el equipo incorpora la compatibilidad completa con el estándar MagSafe, permitiendo carga magnética inalámbrica de hasta 15W, una mejora frente a la carga Qi estándar a la que estaba limitado su predecesor.

    También debuta el nuevo módem C1X, diseñado por la propia Apple, orientado a mejorar la eficiencia energética en conectividad 5G.

    Las concesiones frente a los modelos superiores

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Para mantener la segmentación de precios frente a las líneas base y Pro del iPhone 17, Apple ha optado por mantener ciertas características conservadoras en la pantalla y el diseño frontal.

    La pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, ahora protegida por Ceramic Shield de segunda generación, mantiene una frecuencia de actualización estándar de 60 Hz, reservando la tecnología ProMotion (120 Hz) para los equipos de mayor costo.

    El iPhone 17e conserva la tradicional muesca superior para alojar los sensores de Face ID y la cámara frontal de 12 MP, diferenciándose del resto de la familia de teléfonos de Apple.

    Ficha técnica del iPhone 17e

    UnidadesEspecificaciones
    Pantalla6.1 pulgadas Super Retina XDR OLED. Tasa de refresco de 60 Hz. Brillo máximo de 800 nits (1,200 nits en HDR)
    Protección frontalCeramic Shield 2
    ProcesadorChip Apple A19
    Almacenamiento256 GB y 512 GB
    Cámara Trasera48 MP Fusion con zoom de calidad óptica 2x. Video en 4K a 60 fps con Dolby Vision
    Cámara FrontalIntegrada en el clásico notch con Face ID
    Conectividad Celular5G con el nuevo módem C1X
    Conectividad SatelitalSoporte para Mensajes, Emergencia SOS, Asistencia en carretera y Buscar (Find My)
    Carga e InterfazUSB-C (carga rápida de hasta 50% en 30 minutos con adaptador de 20W)
    Carga InalámbricaCompatible con MagSafe y estándar Qi2 (hasta 15W)
    ResistenciaClasificación IP68 (resistente al polvo y al agua hasta 6 metros de profundidad por 30 minutos)
    Software y SistemaiOS 26 con integración nativa de Apple Intelligence
    Dimensiones y PesoAlto: 146.7 mm / Ancho: 71.5 mm / Grosor: 7.8 mm. Peso: 170 gramos
    Colores disponiblesNegro, Blanco y Rosa pálido
    Precio de lanzamientoDesde $699.990 CLP

    Más sobre:AppleiPhone 17eiPhoneTeléfonosCelularesiOSA19iOS 26Dolby VisionSuper Retina XDR OLEDCeramic Shield 2Apple IntelligenceInteligencia artificialTecnología

