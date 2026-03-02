Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

Apple acaba de anunciar las características principales del equipo que sucede a la línea “e” introducida el año pasado, la cual reemplazó definitivamente a la serie SE.

Esta nueva versión del iPhone se enfoca en actualizar componentes internos clave, manteniendo el diseño general y reservando ciertas tecnologías de hardware para los modelos de gamas superiores.

Almacenamiento base de 256 GB y procesador A19

El cambio más relevante es la eliminación de la capacidad de 128 GB. El iPhone 17e establece los 256 GB como su almacenamiento base sin incrementar el precio de entrada respecto a la generación anterior.

A nivel de rendimiento, el equipo incorpora el chip A19 fabricado en un proceso de 3 nanómetros, con una GPU de 4 núcleos. Esta decisión técnica responde a la necesidad de dotar al teléfono de la capacidad de procesamiento requerida para ejecutar con fluidez iOS 26 y las herramientas de Apple Intelligence, asegurando una vida útil prolongada para las actualizaciones de software venideras.

Fotografía y conectividad

En el apartado fotográfico, el dispositivo mantiene una configuración de lente único. Cuenta con una cámara trasera Fusion de 48 MP que, mediante el procesamiento de imagen del chip A19, logra un zoom de calidad óptica de 2x a través del recorte del sensor.

Soporta grabación en 4K a 60 fps con Dolby Vision y captura de retratos de última generación con control de enfoque posterior.

Adicionalmente, el equipo incorpora la compatibilidad completa con el estándar MagSafe, permitiendo carga magnética inalámbrica de hasta 15W, una mejora frente a la carga Qi estándar a la que estaba limitado su predecesor.

También debuta el nuevo módem C1X, diseñado por la propia Apple, orientado a mejorar la eficiencia energética en conectividad 5G.

Las concesiones frente a los modelos superiores

Para mantener la segmentación de precios frente a las líneas base y Pro del iPhone 17, Apple ha optado por mantener ciertas características conservadoras en la pantalla y el diseño frontal.

La pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, ahora protegida por Ceramic Shield de segunda generación, mantiene una frecuencia de actualización estándar de 60 Hz, reservando la tecnología ProMotion (120 Hz) para los equipos de mayor costo.

El iPhone 17e conserva la tradicional muesca superior para alojar los sensores de Face ID y la cámara frontal de 12 MP, diferenciándose del resto de la familia de teléfonos de Apple.

Ficha técnica del iPhone 17e