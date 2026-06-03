Se concreta conexión de los túneles AVO I y AVO II: obra vial beneficiará a cerca de 660 mil personas cuando esté terminada

Santiago, 3 de junio de 2026. Presidente de la Republica José Antonio Kast participa de la union de tuneles de autopistas Avo 1 y 2 Diego Martin/Aton Chile

Este miércoles se concretó la conexión de los túneles de las autopistas Américo Vespucio Oriente I (AVO I) y Américo Vespucio Oriente II (AVO II) en Santiago, lo que permitirá cerrar el anillo vial de Américo Vespucio.

Al hito asistió el Presidente José Antonio Kast, además del biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange; autoridades municipales y regionales; además del gerente general del Grupo Costanera, Diego Savino.

En la instancia, el mandatario felicitó a los trabajadores y destacó la reducción de tiempo de viajes que permitirá la concreción de esta obra vial en la zona oriente de la capital.

Santiago, 3 de junio de 2026. Presidente de la Republica José Antonio Kast participa de la union de tuneles de autopistas Avo 1 y 2 Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“ Aquí mismo vemos cómo la unión entre las fuerzas, las reglas que tenemos que hablar del Estado y la potencia que da el mundo privado, se logra esto . Se multiplican los trabajos, se ahorra tiempo. El Estado no tiene todos los recursos, y como no tiene todos los recursos, tiene que solicitar colaboración”, señaló José Antonio Kast.

Por el momento, las obras del proyecto de AVO II todavía se encuentran en pleno desarrollo, con un avance hasta abril de 2026 de 34,91%. Se estima que estarían finalizadas alrededor de diciembre de 2028 y que alcancen una extensión aproximada de 5,2 kilómetros. La concreción de estos trabajos permitirá que los vehículos se movilicen a 100 kilómetros por hora.

Se están desarrollando dos túneles independientes de 4,8 kilómetros cada uno, con tres pistas por sentido y ubicados entre 23 y 54 metros de profundidad, bajo la Línea 4 del Metro de Santiago.

Desde el gobierno resaltan que la iniciativa vial beneficiaría el traslado de cerca de 660 mil habitantes de las comunas de La Reina, Peñalolén, Ñuñoa y Macul. La obra también contempla mejoras en parques, paisajismo, ciclovías, equipamiento comunitario y optimización de las vías existentes.