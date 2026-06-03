CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Se concreta conexión de los túneles AVO I y AVO II: obra vial beneficiará a cerca de 660 mil personas cuando esté terminada

    Las obras de la vía Américo Vespucio Oriente II mantienen hasta abril de 2026 un avance de 34,91% y se espera que estén finalizadas cerca de diciembre de 2028.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 3 de junio de 2026. Presidente de la Republica José Antonio Kast participa de la union de tuneles de autopistas Avo 1 y 2 Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este miércoles se concretó la conexión de los túneles de las autopistas Américo Vespucio Oriente I (AVO I) y Américo Vespucio Oriente II (AVO II) en Santiago, lo que permitirá cerrar el anillo vial de Américo Vespucio.

    Al hito asistió el Presidente José Antonio Kast, además del biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange; autoridades municipales y regionales; además del gerente general del Grupo Costanera, Diego Savino.

    En la instancia, el mandatario felicitó a los trabajadores y destacó la reducción de tiempo de viajes que permitirá la concreción de esta obra vial en la zona oriente de la capital.

    Santiago, 3 de junio de 2026. Presidente de la Republica José Antonio Kast participa de la union de tuneles de autopistas Avo 1 y 2 Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Aquí mismo vemos cómo la unión entre las fuerzas, las reglas que tenemos que hablar del Estado y la potencia que da el mundo privado, se logra esto. Se multiplican los trabajos, se ahorra tiempo. El Estado no tiene todos los recursos, y como no tiene todos los recursos, tiene que solicitar colaboración”, señaló José Antonio Kast.

    Por el momento, las obras del proyecto de AVO II todavía se encuentran en pleno desarrollo, con un avance hasta abril de 2026 de 34,91%. Se estima que estarían finalizadas alrededor de diciembre de 2028 y que alcancen una extensión aproximada de 5,2 kilómetros. La concreción de estos trabajos permitirá que los vehículos se movilicen a 100 kilómetros por hora.

    Se están desarrollando dos túneles independientes de 4,8 kilómetros cada uno, con tres pistas por sentido y ubicados entre 23 y 54 metros de profundidad, bajo la Línea 4 del Metro de Santiago.

    Desde el gobierno resaltan que la iniciativa vial beneficiaría el traslado de cerca de 660 mil habitantes de las comunas de La Reina, Peñalolén, Ñuñoa y Macul. La obra también contempla mejoras en parques, paisajismo, ciclovías, equipamiento comunitario y optimización de las vías existentes.

    Santiago, 3 de junio de 2026. Presidente de la Republica José Antonio Kast participa de la union de tuneles de autopistas Avo 1 y 2 Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Más sobre:CostaneraAVO IIAVO IAmérico VespucioObras Públicas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asociación de Casinos rechaza decisión del SII que permite a plataformas de apuestas online inscribirse y pagar impuestos

    Desde la reacción del presidente de Colombia a la condena de parlamentarios: qué se dijo de la marcha de la Confech

    Balotaje en Colombia: Sondeo de AtlasIntel da una ventaja de 7,7 puntos porcentuales a De la Espriella sobre Cepeda

    Diputados de oposición aumentan presión al gobierno para reabrir discusión de secreto bancario en el Senado

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    Comisión de Gobierno despacha a Sala proyecto que elimina irrenunciabilidad para días feriados de elecciones

    Lo más leído

    1.
    Temblor de mediana intensidad se registró en la zona central del país

    Temblor de mediana intensidad se registró en la zona central del país

    2.
    Parque Cerro Chena: el nuevo foco de tensión entre la Gobernación Metropolitana y el Minvu por su financiamiento

    Parque Cerro Chena: el nuevo foco de tensión entre la Gobernación Metropolitana y el Minvu por su financiamiento

    3.
    Kast encabeza homenaje al doctor Fernando Monckeberg y anuncia creación de premio nacional con su nombre

    Kast encabeza homenaje al doctor Fernando Monckeberg y anuncia creación de premio nacional con su nombre

    4.
    Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

    Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

    5.
    Fiscal Valencia refuerza postura de que Registro de Vándalos incluya delitos económicos y apunta a casos de colusión

    Fiscal Valencia refuerza postura de que Registro de Vándalos incluya delitos económicos y apunta a casos de colusión

    6.
    “Voy a pasar mi cuenta para que me pase $3 millones”: los mensajes extorsivos de los secuestradores a la familia del empresario Jorge Vera

    “Voy a pasar mi cuenta para que me pase $3 millones”: los mensajes extorsivos de los secuestradores a la familia del empresario Jorge Vera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desde la reacción del presidente de Colombia a la condena de parlamentarios: qué se dijo de la marcha de la Confech
    Chile

    Desde la reacción del presidente de Colombia a la condena de parlamentarios: qué se dijo de la marcha de la Confech

    Diputados de oposición aumentan presión al gobierno para reabrir discusión de secreto bancario en el Senado

    Comisión de Gobierno despacha a Sala proyecto que elimina irrenunciabilidad para días feriados de elecciones

    Asociación de Casinos rechaza decisión del SII que permite a plataformas de apuestas online inscribirse y pagar impuestos
    Negocios

    Asociación de Casinos rechaza decisión del SII que permite a plataformas de apuestas online inscribirse y pagar impuestos

    Venta de autos nuevos pisa el freno en mayo: caen vehículos comerciales y los SUV son más de la mitad del total

    “No es correcto”: Bancos refutan a las fintech y aseguran que la implementación del SFA tardó más en otros países

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Promesa de campaña: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como DT del Real Madrid si gana las elecciones
    El Deportivo

    Promesa de campaña: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como DT del Real Madrid si gana las elecciones

    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”

    Sigue la alegría internacional: la UC consigue el paso a la final de la Copa Tru Mitad del Mundo

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria
    Cultura y entretención

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    Tras un exitoso inicio, el CEP continúa su ciclo dedicado a Stanley Kubrick

    Balotaje en Colombia: Sondeo de AtlasIntel da una ventaja de 7,7 puntos porcentuales a De la Espriella sobre Cepeda
    Mundo

    Balotaje en Colombia: Sondeo de AtlasIntel da una ventaja de 7,7 puntos porcentuales a De la Espriella sobre Cepeda

    ¿Está el líder supremo de Irán involucrado en las negociaciones con EE.UU.?: Los fracasos en las treguas de Medio Oriente

    “No puedo respirar”: La mentira racista que terminó con la vida de un estudiante y encendió un debate político en Reino Unido

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno