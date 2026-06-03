Sopa de brócoli y leche de coco

Receta para 3 personas.

Ingredientes:

½ cebolla grande en juliana.

2 tazas de brócoli picado.

¼ pimentón rojo.

½ taza de zapallo butternut picado.

1 diente de ajo cortado en dos a lo largo.

1 cucharadita de aceite de coco.

½ taza de leche de coco.

2 tazas de agua purificada.

Sal rosada o de mar a gusto.

Preparación:

1. En una olla pequeña a fuego bajo poner el aceite de coco, cuando esté caliente añadir la cebolla, el ajo y la sal.

2. Cocinar a fuego bajo removiendo constantemente hasta que la cebolla esté tierna y levemente dorada.

3. Agregar el resto de los ingredientes y tapar la olla.

4. Cuando los vegetales estén cocidos, apagar el fuego, dejar entibiar y moler en una licuadora hasta tener una textura muy suave.

5. Rectificar la sal y cantidad de agua para que sea cremosa. Servir caliente.