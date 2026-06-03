Sopa de brócoli y leche de coco
Cremosa, reconfortante y llena de sabor. Una alternativa nutritiva para los días fríos, perfecta para disfrutar como entrada o plato principal.
Receta para 3 personas.
Ingredientes:
½ cebolla grande en juliana.
2 tazas de brócoli picado.
¼ pimentón rojo.
½ taza de zapallo butternut picado.
1 diente de ajo cortado en dos a lo largo.
1 cucharadita de aceite de coco.
½ taza de leche de coco.
2 tazas de agua purificada.
Sal rosada o de mar a gusto.
Preparación:
1. En una olla pequeña a fuego bajo poner el aceite de coco, cuando esté caliente añadir la cebolla, el ajo y la sal.
2. Cocinar a fuego bajo removiendo constantemente hasta que la cebolla esté tierna y levemente dorada.
3. Agregar el resto de los ingredientes y tapar la olla.
4. Cuando los vegetales estén cocidos, apagar el fuego, dejar entibiar y moler en una licuadora hasta tener una textura muy suave.
5. Rectificar la sal y cantidad de agua para que sea cremosa. Servir caliente.
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