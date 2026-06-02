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    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    En el evento State of Play de PlayStation, la desarrolladora Insomniac Games compartió los primeros minutos del esperado nuevo título protagonizado por Logan de los X-Men.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo Tecnología / La Tercera

    PlayStation acaba de mostrar cómo será Marvel’s Wolverine, uno de los títulos más esperados para este año en el catálogo de Insomniac Games, la casa de la elogiada saga Marvel’s Spider-Man.

    En una reciente demostración en State of Play, Marvel’s Wolverine reveló nuevas dinámicas sobre su propuesta de acción. La secuencia expone a Logan rastreando a los Morlocks -incluyendo a Leech-, quienes han sido capturados por una facción de enemigos con mejoras cibernéticas.

    Aunque la misión inicia con mecánicas de sigilo, rápidamente transita hacia un combate cuerpo a cuerpo de corte directo -literal-, donde el uso de las garras de adamantium y la gestión de un medidor de furia confirman la naturaleza explícita y orientada a la acción del título.

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo Tecnología / La Tercera

    La progresión del nivel introduce a Jean Grey como aliada estratégica. Ambos personajes ejecutan movimientos cooperativos para neutralizar adversarios, aunque el esfuerzo conjunto no logra evitar que los secuestradores escapen con los mutantes. Esto deriva en una secuencia de persecución motorizada, donde las mecánicas -que recuerdan a Uncharted- exigen que el jugador salte entre vehículos en movimiento y utilice los controles para activar el factor de curación regenerativa característico de Logan.

    El fragmento principal de la misión concluye con el X-Men recibiendo un daño considerable al interceptar un transporte enemigo. Paralelamente, el estudio presentó un montaje adicional que confirma la presencia de otras figuras del universo Marvel en la narrativa del juego, tales como Sabretooth, Omega Red, Mystique y los Centinelas.

    La fecha confirmada de Marvel’s Wolverine

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo Tecnología / La Tercera

    Era una de las grandes dudas, que fue resuelta a los pocos segundos del State of Play. A nivel de diseño, Marvel’s Wolverine marca un contraste evidente con la saga Spider-Man, también de Insomniac Games.

    En lugar de optar por un esquema de mundo abierto, el título de Logan se estructura como un juego de acción lineal impulsado por su trama.

    Si bien ofrece alternativas tácticas como el sigilo, su núcleo jugable privilegia la agilidad en los enfrentamientos y el avance ininterrumpido de la historia.

    Según PlayStation, Marvel’s Wolverine tiene un lanzamiento programado para el 15 de septiembre de 2026 como título exclusivo de PlayStation 5.

    Mira completo el State of Play

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