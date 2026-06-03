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    Política

    Diputados de oposición aumentan presión al gobierno para reabrir discusión de secreto bancario en el Senado

    Las bancadas del FA, PS, PC, PPD e independientes piden que se retome el debate en el marco del proyecto que establece Subsistema de Inteligencia Económica y Secreto Bancario que se tramita actualmente en la Cámara Alta.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Bancadas de oposición.

    Las bancadas de diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia e independientes hicieron un llamado al Senado a incorporar el levantamiento del secreto bancario en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y que establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.

    El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, considera un artículo que autoriza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a levantar el secreto bancario bajo circunstancias específicas.

    Más temprano en esta misma jornada, senadores de oposición aprovecharon la visita a la Cámara Alta del ministro de Seguridad, Martín Arrau, para emplazar al Ejecutivo en esta misma línea.

    Así, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, instó a los senadores a que “retomen la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario de manera urgente. Hemos visto que, finalmente, lo que decía Fontaine no era real, porque las transferencias bancarias son parte de las acciones que realiza el narcotráfico y el crimen organizado, y que están perjudicando la protección de la seguridad de nuestra nación”.

    Y lamentó, a su vez, que durante la discusión en la Cámara “lamentablemente, no estuvo el acuerdo de algunas bancadas de la derecha para poder incorporar con toda la fuerza, con toda la necesidad que se requiere, el levantamiento del secreto bancario y el fortalecimiento, también, de la institución de la unidad de análisis financiero, para que tenga las facultades de poder realizarlo”.

    Daniela Serrano, jefa de diputados del PC, en tanto, señaló que “somos varias las bancadas de oposición solicitándole también al Senado que pueda tomar medidas serias para combatir la inseguridad, y también combatir el crimen organizado".

    “Hacemos un emplazamiento a que el Senado pueda retomar esta discusión. Lamentablemente en la Cámara de Diputadas y Diputados, muchos diputados de oficialismo no dieron este voto a favor y creemos que, si vamos a perseguir al crimen organizado, y vamos a hablar de seguridad en materia real, hoy día el Senado tiene una gran oportunidad que es levantar el secreto bancario”, agregó.

    El diputado y jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, por su parte, sostuvo que “el proyecto de ley de inteligencia financiera no establece un recuento anonimizado de todas los millones o cientos de miles de operaciones bancarias que se realizan día a día, sino que lo restringe de manera conservadora solo a tres casos”.

    “Los grandes volúmenes de dinero funcionan como una multinacional, y la única manera de perseguirlos, no solo en Chile, sino que, en el mundo, es siguiendo la ruta del dinero”, remarcó.

    Desde el comité del PPD, Raúl Soto, aseguró que “los tentáculos del crimen organizado siguen avanzando en nuestro país ante la permisividad del gobierno del Presidente José Antonio Kast, y no lo podemos seguir permitiendo”.

    “El gobierno debe entender que la única manera de anticiparnos y de desbaratar las bandas de crimen organizado es dándoles donde más les duele: en el lucro, en los recursos y en su sustento económico, persiguiendo la ruta del dinero. Y para hacerlo, la única manera eficiente y efectiva es levantando el secreto bancario. Emplazamos al Presidente Kast y a su partido político, los Republicanos, para que no se sigan negando a esto”, zanjó.

    Más sobre:OposiciónFrente AmplioPartido ComunistaPartido SocialistaCámara de DiputadosSenado

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