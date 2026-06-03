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    Venta de autos nuevos pisa el freno en mayo: caen vehículos comerciales y los SUV son más de la mitad del total

    En el ranking de marcas de mayo, Toyota se ubica en el primer lugar, pero en el acumulado del año Suzuki se queda con el podio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Venta de autos nuevos se modera en mayo.

    La venta de vehículos livianos nuevos pisó el freno en mayo. Según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), las 24.449 unidades comercializadas durante el mes representan el segundo mes más bajo de 2026, tras los 22.318 de febrero.

    La cifra representa un alza de apenas 0,5% frente a igual período de 2025, lo que a su vez supone la segunda variación más baja de 2026 después de la caída de 2,1% registrada en enero.

    Marzo fue el mejor mes del año con un alza de 14%, seguido por febrero (+6,1%) y abril (+5,5%)

    Con todo, las cifras de Anac muestran que la venta acumulada entre enero y mayo llegó a 126.998 unidades, equivalente a un alza de 4,7% respecto al mismo período del año anterior.

    “(La cifra) refleja una recuperación sostenida del sector automotor en los últimos cuatro meses, con una demanda que ha comenzado a estabilizarse, tras la volatilidad observada en los años anteriores”, dijo el gremio automotriz cuyos datos obtiene desde el Registro de Vehículos Motorizados (RVM), dependiente del Servicio de Registro Civil e Identificación.

    SUV amplía su posición como segmento dominante

    En el análisis por segmento, los SUV continúan ampliando su posición como el segmento dominante del mercado. En el acumulado a mayo concentran el 53,8% de las ventas totales de livianos y medianos, frente al 51,1% de igual período de 2025.

    En términos de unidades suman 68.384, con un alza de 14,8%, la mayor entre todos los segmentos. Solo en mayo se vendieron 13.215 SUV, un 7,7% más que en mayo del año anterior.

    Los SUV son los autos más demandados en Chile. MIKE BLAKE

    La tendencia contrasta con la caída sostenida del automóvil de pasajeros tradicional, que hoy representa apenas el 16,5% del mercado, cuando en 2020 era el 34,7%. En mayo retrocedió 8% frente al mismo mes de 2025.

    Vehículos comerciales, el mayor golpe del mes

    El segmento más castigado en mayo fue el de vehículos comerciales (furgones, vans y utilitarios livianos), con una caída de 25,3% frente a igual mes de 2025 y apenas 2.177 unidades vendidas.

    En el acumulado del año la baja llega al 19,1%, la más profunda de todos los segmentos, y la participación de mercado cae a 9,2%, el nivel más bajo de la serie que muestra el informe (desde 2020, cuando era 10,2%).

    Desde Anac dijeron a Pulso que esta baja es transitoria ya que normalmente funciona en base a la renovación de flotas programadas. Y esas renovaciones suelen verse en los meses siguientes (junio a septiembre), no específicamente en mayo.

    Las camionetas pick-up resisten mejor: suben 5,5% en mayo y 5,1% en el acumulado, con 25.966 unidades en el año.

    Toyota lidera el mes, Suzuki el acumulado

    En el ranking de marcas de mayo, Toyota se ubica primera con 1.949 unidades (8% del mercado), seguida por Suzuki (1.845, 7,5%) e Hyundai (1.751, 7,2%).

    En el acumulado a mayo el liderazgo también es de Toyota con 10.219 unidades, y Suzuki segunda con 9.658.

    La japonesa domina el segmento de autos de pasajeros: su Swift es el modelo más vendido del año con 2.265 unidades acumuladas, con el Soluto de Kia segundo (2.108).

    En SUV, el Fronx de Suzuki lidera el acumulado con 2.708 unidades, seguido por el MG ZX (2.432) y el Tiggo 2 de Chery (2.183).

    En camionetas, la Mitsubishi L-200 encabeza el ranking con 3.464 unidades, seguida de cerca por la POER de GWM (3.371) y la Hilux de Toyota (3.340).

    En vehículos comerciales, la van Partner de Peugeot domina con holgura: 2.404 unidades acumuladas, más del triple de la segunda (Porter de Hyundai, con 789).

    Casi la mitad de los autos se fabrican en China

    El informe, con datos de origen hasta abril de 2026, muestra que el 48,1% de los vehículos livianos y medianos vendidos en Chile fueron fabricados en China, frente al 41,4% de 2025.

    Por origen de marca, las empresas chinas representan el 37,1% del mercado, subiendo desde el 32,4% de 2025. Japón (24,6%), Corea del Sur (13,8%) y Estados Unidos (13,3%) completan el podio.

    A nivel regional, el comportamiento es heterogéneo. En mayo destacaron positivamente Biobío con un alza de 9,8%, Arica y Parinacota (+6,7%) y Los Lagos (+4,5%).

    En el extremo opuesto, según la ANAC, “las mayores caídas del mes se registraron en General Carlos Ibáñez del Campo con -29,7%; Antofagasta, con -18,2% y Magallanes, con -14,6%”. La Región Metropolitana concentró el 59,3% de las ventas del mes, con un alza de 2,5%.

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