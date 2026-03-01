SUSCRÍBETE
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    La firma china aprovechó la cita en Barcelona para mostrar el Honor Robot Phone, un equipo con un sistema de estabilización mecánica que le permite interactuar físicamente con el usuario, además de anunciar su entrada oficial al mercado de la robótica de consumo.

    Alejandro Jofré
    La industria de la telefonía móvil lleva años buscando cómo reinventar un formato que, en términos de diseño tradicional, parece haber tocado techo. Hoy, en el marco de la inauguración del Mobile World Congress (MWC) 2026 en Barcelona, la compañía tecnológica Honor presentó su propia respuesta a este dilema: sacar a la inteligencia artificial de la pantalla y darle un cuerpo.

    El anuncio estuvo marcado por dos presentaciones que operan bajo el concepto de “IA corpórea”: el nuevo Honor Robot Phone y el debut en la fabricación de robots humanoides.

    La premisa es clara: pasar de dispositivos que solo reciben instrucciones táctiles o de voz, a equipos capaces de moverse y percibir el espacio físico.

    Un teléfono con autonomía física

    El principal anuncio de la jornada fue el Honor Robot Phone. En la práctica, se trata de un smartphone que integra funciones robóticas directamente en su chasis. El dispositivo cuenta con un sistema que le permite ajustar su perspectiva en tiempo real, identificar sonidos, rastrear movimientos y mantener un registro visual de su entorno.

    Esta capacidad se traduce en usos cotidianos específicos. Durante una videollamada, por ejemplo, el equipo es capaz de seguir al usuario a través de un sistema de control de movimiento autónomo.

    Además, el hardware está programado para ejecutar gestos físicos -como asentir o moverse al ritmo de una fuente de audio- en un intento de la marca por generar una interacción más orgánica y menos estática.

    Ingeniería para la creación de contenido

    Para lograr que un teléfono tenga capacidades motrices sin convertirse en un equipo aparatoso, el desarrollo técnico se centró en la miniaturización.

    Honor incorporó un micromotor delgado que, junto a materiales de alta resistencia, forma un estabilizador mecánico de tres ejes interno. Básicamente, un gimbal integrado en el cuerpo del celular.

    Este sistema mecánico está emparejado con un sensor principal de 200MP. La combinación de ambas tecnologías está orientada a la producción de video.

    Incluye un modo de video estable que amortigua los movimientos dinámicos del usuario mediante estabilización de hardware, así como seguimiento por IA, que mantiene a los sujetos enfocados y encuadrados de manera automática, y rotación autónoma, donde el equipo puede ejecutar giros físicos de 90° y 180° para transiciones de video, facilitando la grabación con una sola mano sin requerir accesorios externos.

    La entrada al ecosistema humanoide

    La presentación de los teléfonos sirvió como antesala para un anuncio más amplio: el primer robot humanoide de Honor. Con esto, la empresa china oficializa su incursión en la robótica de consumo, un sector donde busca diferenciarse utilizando la gigantesca base de datos de comportamiento que ha recopilado a través de sus dispositivos móviles.

    En lugar de crear un sistema aislado, el androide de Honor funciona como una extensión de su ecosistema de celulares. El robot es capaz de reconocer al usuario desde el primer contacto basándose en la información cruzada con el smartphone, comprendiendo sus rutinas y preferencias digitales previas.

    Según lo detallado en Barcelona, en esta primera etapa estos robots estarán enfocados en tres áreas operativas concretas.

    • Asistencia en el comercio minorista y compras
    • Inspecciones y asistencia en entornos laborales
    • Compañía y apoyo en el hogar

    Con estos anuncios en el MWC 2026, Honor no solo actualiza su catálogo de telefonía, sino que plantea un panorama donde los límites entre el hardware móvil de bolsillo y la robótica funcional comienzan a difuminarse.

