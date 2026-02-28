SUSCRÍBETE
    Tecnología

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    El estudio creativo del director japonés Hideo Kojima y el director de arte Yoji Shinkawa, responsable de las sagas Metal Gear y Death Stranding, acaba de lanzar una verdadera "tablet-en-esteroides" en alianza con ASUS y Republic of Gamers. Acá revisamos sus decisiones de diseño, specs y la filosofía tras Ludens.

    Por Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Si hay algo que define los proyectos que llevan la firma de Kojima Productions es una dirección de arte impecable y llena de significado. Ahora, ese mismo ADN estético da el salto del mundo virtual al físico. La nueva ROG Flow Z13, una tablet convertible de edición limitada que acaba de aterrizar en Chile, viene con la misión de convertirse en el lienzo definitivo para coleccionistas, diseñadores y jugadores que buscan un equipo de nicho que derechamente rompe el molde.

    Para entender esta bestia tecnológica hay que rascar entre la filosofía detrás de su creación. La Tercera conversó en exclusiva con el equipo tras el diseño del nuevo dispositivo presentado en la reciente CES de Las Vegas.

    Esto fue lo que nos contaron.

    Un equipo que no parece un PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Desde Kojima Productions explican que la colaboración con ASUS ROG nació porque ambas marcas comparten una visión similar. Mientras el estudio se construye sobre la idea de que “somos los que jugamos” (considerando el juego como la fuerza motriz de la creatividad), el lema de Republic of Gamers, “para los que se atreven”, resuena con esa necesidad de empujar los límites.

    Kojima Productions reveló que tuvieron sobre la mesa otras opciones de modelos base para esta alianza, pero eligieron la Flow Z13 por su flexibilidad y libertad de diseño. Elementos como el teclado desmontable, el soporte y las salidas de aire les permitieron jugar e incorporar características inusuales en otros portátiles.

    El objetivo del equipo era claro: crear algo nunca antes visto, “un dispositivo que a simple vista no pareciera un PC”.

    El desafío de la ingeniería física

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Acostumbrados a la libertad hipotética de crear videojuegos, el equipo de diseño contó a La Tercera que crear hardware real fue un proceso lleno de limitaciones, ya que el dispositivo no podía ser una máquina imaginaria, tenía que funcionar como un PC.

    Compararon el flujo de trabajo con el desarrollo de sus títulos: a veces tienes una idea, los ingenieros te dicen que no es posible, y toca buscar soluciones o ajustar el concepto para lograr implementarlo.

    Hubo decenas de discusiones técnicas sobre el diseño de las salidas de aire, la cantidad de agujeros, y el tamaño de la impresión del logo y del grabado láser. Sin embargo, el equipo de ROG logró cumplir con exigencias intransables del estudio en cuanto a texturas, materiales y colores, perfeccionando el tono dorado anodizado, los grabados y la aplicación de fibra de carbono en áreas específicas.

    El ecosistema de Ludens

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    La comparación es inevitable: la tablet parece un objeto de utilería sacado directamente del universo de Death Stranding. El dispositivo evita el agresivo “rojo y negro” tradicional del mundo gamer para abrazar un estilo que semeja lo “Space Age industrial” de Shinkawa -esa mezcla de era espacial de los años 60 y 70 con la maquinaria pesada y el equipo táctico militar-, diseñado para parecer una herramienta de comunicación interdimensional o un archivo de datos del juego.

    Esta tablet fue concebida como un gadget que pertenecería a Ludens -el icónico símbolo del estudio-, pensado como un “traje” para animarte a salir, aventurarte y empujar los límites un poco más allá.

    De hecho, el chasis implementa características del propio traje de Ludens, conocido internamente como el traje de “Actividad Creativa Extravehicular”.

    Lo cierto es que todo en este ecosistema tiene un porqué. El diseño visual de Ludens nace del concepto de Homo Ludens (el hombre que juega) del historiador neerlandés Johan Huizinga. Su idea de que el juego es la esencia de la actividad humana fue adoptada por el estudio para su lema “De Sapiens a Ludens”, bajo la premisa de que al explorar el espacio o territorios inexplorados, el factor más importante a tener en cuenta es “jugar”.

    Esa filosofía se extendió a los periféricos. Usando el blanco como color principal y el dorado como acento, el estudio mantuvo la consistencia visual en todos los productos. La maleta de transporte, por ejemplo, pasó por varios giros durante su desarrollo. La meta era lograr una impresión futurista alineada con el traje de Ludens y alejarse por completo de las fundas de laptop ordinarias.

    La pantalla y la llegada a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Por supuesto, todo este diseño envuelve un hardware superlativo (más abajo puedes ver todas las especificaciones). Para los creadores visuales, ASUS montó un panel ROG Nebula Display 2.5K con colores de grado cinematográfico (cobertura del 100% DCI-P3 y validación Pantone) y una fluidez extrema gracias a su tasa de refresco de 180Hz.

    Por dentro, la alianza de Kojima Productions y ROG ha optado por el nuevo procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 3.0GHz con 16 núcleos y una memoria unificada que permite hasta 128 GB de RAM LPDDR5X, una cifra inaudita para una tablet que la habilita como una verdadera estación de trabajo móvil para edición pesada en video 8K y renderizado 3D.

    Al final, el mensaje de Kojima Productions para los usuarios es directo: esperan que utilizar la Flow Z13 anime a los creadores a salir, aventurarse y empujar sus propios límites un poco más allá.

    Si tienes el presupuesto para esta pieza de colección, la preventa oficial ya se encuentra activa en Chile a través del sitio oficial de ASUS ROG, con un precio sugerido de $4.299.990 CLP. Las entregas comienzan a partir del 3 de marzo. Incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y audio Dolby Atmos.

    Ficha técnica de la ROG Flow Z13

    UnidadesEspecificaciones
    ProcesadorAMD Ryzen AI MAX+ 395 3.0GHz (hasta 5.1GHz, 16 núcleos, 32 subprocesos, 80MB Caché)
    Aceleración de IA (NPU)AMD XDNA NPU hasta 50 TOPS
    Memoria RAM128GB LPDDR5X (No ampliable)
    Almacenamiento1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (formato 2230)
    Pantalla13.4″ ROG Nebula Display 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), formato 16:10
    Panel y RefrescoPantalla Touch, 180Hz
    GráficosIntegrados de alto rendimiento (Ryzen AI MAX)
    Conectividad InalámbricaTarjeta inalámbrica Wi-Fi 7 (802.11be) Triple banda 2x2 + Bluetooth 5.4
    CámarasTrasera de 13MP y Frontal de 5MP IR (para Windows Hello)
    AudioDolby Atmos, certificación Hi-Res, Smart Amp Technology
    Batería70WHrs, de 4 celdas Li-ion (con adaptador de 200W)
    Peso1.72 Kg (peso total del equipo)
    TecladoDesmontable, retroiluminado Chiclet RGB de 1 zona, distribución en español
    Sistema OperativoWindows 11 Home
    Precio Chile$4.299.990

