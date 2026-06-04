El Tribunal Supremo de Israel anula la orden que prohibía las visitas de la Cruz Roja a los presos palestinos

El Tribunal Supremo de Israel anuló este miércoles la orden emitida por Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en octubre de 2023, que prohibía al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitar a los presos palestinos en cárceles israelíes.

Los 15 miembros del organismo apoyaron este dictamen, que afirma que la orden no está respaldada por la legislación israelí ni el Derecho Internacional y que considera que el Ejecutivo no presentó fundamentos legales para negar las visitas del CICR pese a las “innumerables oportunidades” que le dio la corte para que lo hiciera, según informó el diario The Times of Israel.

El Supremo recordó además en su dictamen que los últimos rehenes que quedaban en la Franja de Gaza fueron liberados en octubre del año pasado, después de que el Gobierno de Israel adujera, entre otros motivos para prohibir las visitas del Comité a los reclusos palestinos, que las personas secuestradas por la milicia tampoco tenían acceso al personal de la entidad.

Por ello, el tribunal estableció que las autoridades israelíes deben permitir las visitas de representantes del CICR a los presos palestinos e informar a estos sobre su situación, si bien no precisó un plazo para ello.

El presidente del Supremo, Isaac Amit; el vicepresidente, Noam Sholberg, y la jueza Daphne Barak Erez, los tres magistrados de mayor rango del tribunal, hicieron pública la decisión.

En el escrito, Erez señaló que, dadas las circunstancias actuales, el tribunal no necesita abordar lo que denominó como “dilema”, aludiendo a que era “difícil aceptar” la situación que vivían los rehenes mientras algunos presos solicitaban acceso al CICR, aunque aclaró que “las obligaciones derivadas del Derecho Internacional se mantienen independientemente de la reciprocidad” .

Las organizaciones que apelaron la orden del Gobierno, encabezadas por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), lamentaron “que el proceso se haya prolongado tanto”, si bien manifestaron su esperanza de que “el regreso de la Cruz Roja a las cárceles finalmente ponga fin a las políticas abusivas del Servicio Penitenciario”.