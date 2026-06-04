La Tercera realiza seminario “Kast: 100 días” para analizar los primeros meses del gobierno

Este jueves 25 de junio, a partir de las 8:30 horas, La Tercera realizará el seminario “Kast: 100 días”, un espacio de conversación y análisis que buscará poner en perspectiva la primera etapa del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El encuentro, que se realizará en dependencias de ICARE -ubicadas en El Golf 40, Las Condes-, busca analizar las principales definiciones, avances y desafíos que han marcado el inicio de la actual administración.

El speaker principal del evento será Claudio Alvarado, actual biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, mientras que el panel de conversación estará integrado por la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, junto a los periodistas y columnistas Paula Escobar y Ascanio Cavallo.

La instancia está dirigida a suscriptores de La Tercera y cuenta con cupos limitados, por lo que se habilitó un sistema de inscripción anticipada a través del sitio https://www.latercera.com/100diaskast/, utilizando el RUT de suscriptor o el código enviado al correo asociado.

El seminario considera un desayuno, cuyo valor es de $15.000.